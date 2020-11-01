訊息不對稱 基金經理人贏面大於散戶

川普政府表面宣稱毋須擔憂疫情，私下卻表達高度不確定。（美聯社）

正確的訊息對投資 人來說十分珍貴，尤其是當前困擾美國經濟的公衛危機之下。不幸的是，要獲得這些訊息極具挑戰。

《紐約時報 》（New York Times）的一篇報導提供了更多證據，其中描述了川普總統經濟團隊的高級成員如何在2月下旬私下披露對迫在眉睫的新冠大流行的擔憂，與政府的公開發言完全相反。當時，川普推文向美國人保證新冠病毒「絕大程度受到控制」，並聲稱股市「我看起來非常好！」

《紐約時報》報導，美國官員透過一位對沖基金顧問迅速傳播私下不確定性的訊息，讓這些交易者比普通投資人擁有內幕消息管道，能夠及時押注股票將下跌。

《時報》報導指出，當時一位主要對沖基金顧問在備忘錄中簡述：「放空所有東西。」

之後直至3月11日，史坦普500指數跌入熊市，創史上最快下跌超過20%的紀錄。在短短幾周內，隨著新冠疫情 的真實程度逐漸明朗，市值蒸發數兆元。

雖然《紐約時報》表示，簡報疫情可能並不違反證券法規，但這次事件加劇了人們對現代金融市場的不公平感。高階投資人擁有比普通投資人更多的押注來源，而且可能使用更快的科技和更好的情報。

老練的投資人不僅可以避免散戶承受的損失，而且可以做空市場，在其他人受苦時卻可以獲利。

億萬富翁對沖基金經理人查諾斯（Jim Chanos）指出：「到處都有說法，左右兩派都有，因此也有兩套應對系統。」「其中一個是針對企業階層和金融系統，而另一個是針對其他所有人的系統。新冠疫情只是讓情況變得更糟。」

《華爾街日報》資深分析師柯拉斯（Nicholas Colas）表示，像《紐約時報》報導中所言，通常對沖基金顧問每年收取高達10萬元的書面報告費用。但若是更高階的報告，這些顧問可以收取更高費用。

柯拉斯說，「在這件案例中，預警被證明十分有先見之明。」他於1999年至2001年之間曾在前對沖基金SAC Capital工作，在2013年承認內線交易。他指出，「但不能保證顧問的訊息是正確的。我不會透露過去在前SAC時接到多少電話說某公司將收購某公司。差不多有九成都是錯誤訊息。」

即使如此，精英交易員仍能獲得日常投資人無法獲得的訊息，因為散戶負擔不起每年10萬元的顧問費用。許多人的投資組合甚至少得可憐。

明尼蘇達州34歲的單身母親克拉克（Shonna Clark）說：「如果我能獲得更好的訊息，也許就會做出更好的決定。」她因新冠大流行而於3月被解雇。

正在失業並撫養兩個殘疾兒童的克拉克說，由於對經濟的擔憂和對現金的需求，她於6月賣出蘋果股票。但自6月之後，蘋果股價上漲約3成。

她說：「我勉強賺到一些，因我已花光積蓄。」

儘管股市跌入熊市創史上最快，但它們也迅速反彈。這波熊市被證明是史上最短，而如今美股已接近歷史高位。

這意味著如果某人在2月下旬賣出追踪史指的指數型基金，並保持觀望態度，本來是可以避免短期損失，但其實錯過了之後的反彈。

史指如今已接近紀錄高點。相比之下，根據Hedge Fund Research數據，截至9月底，追踪對沖基金業績的指數基本上沒有變化。

換句話說，持有史指多頭部位的普通投資人績效打敗普通對沖基金。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯說：「既然如此，你還會想要私下的新冠疫情說明訊息嗎？我不知道。」

儘管股市完全收復了跌幅，但大部分經濟卻沒有。例如，現場表現門票銷售商Live Nation今年來仍下跌25%，而聯合航空下跌61%。郵輪業者嘉年華（Carnival）今年市值蒸發了驚人的72%。

美國疫情嚴重，川普總統卻努力淡化。（美聯社）

●川普官員的「糖衣」評論

另一個痛苦的事實是：投資人不能直接參考川普政府的公開聲明。

查諾斯指出，「報導釐清了真正的問題，民眾從白宮發言人那裡獲得的簡報感覺是：『別擔心，疫情基本上被抑制或者完全被抑制了』，然後總統的金主和內部人士得到來自白宮內部指稱疫情令人擔憂的不同說法。」

例如，川普經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於2月下旬在CNBC上宣布，該病毒在美國「被控制得非常好」。但據《紐約時報》的報導，庫德洛在同一天私下傳達一個更加含糊的訊息，承認疫情不確定。

同樣，川普與傳奇記者伍德沃德（Bob Woodward）的訪談表明，總統知道該病毒是危險的、可空氣傳播且具高度傳染性。川普當時說，「它是會致命的東西。」

明尼蘇達州的單身母親克拉克說：「我覺得他們美化了很多東西。他們應該要讓大眾更了解到底發生了什麼。」

柯拉斯說，這次事件再次提醒投資人，必須自行思考，並認知到有時官員和CEO只會文過飾非。他說：「歡迎來到華爾街。」