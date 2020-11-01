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電子商務當紅 零售業難回頭

張大仁
亞馬遜無疑是電商龍頭，現在大家只想知道它還能再成長多少。（路透）
亞馬遜無疑是電商龍頭，現在大家只想知道它還能再成長多少。（路透）

新冠病毒大流行危機已將零售業切割成兩種不同的類別：那些擁有電子商務可正常運作的企業，以及那些沒有電子商務的零售業者；而通常許多電商業務的企業是活不下去的。

當下最大的贏家是亞馬遜。新冠大流行迫使亞馬遜雇用更多勞工並擴大其供應鏈。但是這家貝佐斯（Jeff Bezos）一手創立的電商巨獸比以往任何時候都更加強大，銷售金額一再超越華爾街的預期。

在新冠大流行之前開始對電子商務進行大量投資的其他零售商，也正在蓬勃發展，沃爾瑪就是其中一個例子。但也有其他不太明顯的成功案例。像是以平整包裝著稱的宜家家居（IKEA），該公司指出，截至8月的12個月內，其網路銷售量增加了45%。

但不幸的是，那些沒有完全導入網路購物、或者過度依賴實體商店銷售的企業，往往是這波趨勢下的犧牲者。J. Crew、Brooks Brothers、Sur La Table和Men's Wearhouse母公司Tailored Brands最近幾個月都提出破產申請。銷售Pringle毛衣和Harris Tweed的英國老牌企業也面臨倒閉的危險。

宜家家居積極開展電子商務。（美聯社）
宜家家居積極開展電子商務。（美聯社）

但現在的問題在於：在新冠大流行結束之後，消費者還會繼續在網路上購物嗎？

研究公司eMarketer在6月估計，今年美國電子商務銷售額將成長18%，達到7100億元。全球銷售額幾乎與美國的成長速度相當，估計增加16.5%，達到3.9兆元。

現在已有初步證據顯示，消費者不會再走回頭路。麥肯錫（McKinsey）今年稍早發表的一份研究報告指出，根據對中國的調查結果顯示，經由網路購物通路所取得的零售業市占率有3%至6%之間「粘著性頗強」。

新冠疫情持續的時間越長，消費者就越可能繼續使用網路購物。零售企業無不努力適應中。

谷歌商務總裁雷迪（Bill Ready）表示：「零售業生態系統的範圍越來越廣泛，開始把電子商務視為最重要目標，而且自新冠疫情以來，這股趨勢肯定更獲得證明。」

他說：「在過去的六個月中，消費者已將購物形式大幅度地轉移到了網路上。」他補充說，購物者也正在接受電商形態的創新方式，像是網路下單、路邊取貨。

雷迪表示說，為了應對新冠疫情，谷歌加速了自有的電商計畫。這家搜索巨頭在年初於美國試行後，現在允許歐洲、中東和非洲的零售商免費其購物商城中上架產品。

接下來電商趨勢發展可能風險很高，尤其是對於那些起步緩慢、現在正拚命追趕的小型企業。

雷迪指出，『以前許多零售商可能會說：「嗯，電子商務在我們整個業務中所占比率不大，也許只有10%。」但現在對許多零售商來說，這個數字已急劇增加到30%或40%以上。』

即使是電子商務巨頭也不能容忍出現失誤。亞馬遜在10日13日及14日舉辦年度Prime Day，以大幅折扣慶祝其黃金促銷日，投資人將密切關注今年的銷售數字。

eMarketer指出，這項活動將比往常晚了三個月，預計將為亞馬遜帶來99億元的全球銷售額，比去年增加43%。

電商 亞馬遜 零售業

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