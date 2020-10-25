大仁說財經／假日購物季 玩具持續當紅

預計尤達寶寶將是今年最暢銷人偶。（美聯社）

新冠大流行及其伴隨的衰退可能會讓今年假期購物季變得非常不理想。但是玩具製造商和產業分析師 認為，即使出現這麼多的動盪，仍然有很多理由可以期待聖誕禮物。

對於父母來說，新冠大流行已經成為玩具製造商意料之外的福音，因為父母待在家中照顧小孩。自從今年春天全美下達封鎖令之後，樂高積木、芭比娃娃、桌遊和拼圖的銷量就猛增。

根據市場研究公司NPD Group的數據，今年前6月美國玩具業成長16%，並且這種成長可望繼續。

●父母感到內疚

今年大部分時間孩子們都被禁止外出見朋友、在公園玩耍或參加生日聚會，分析師說，父母會在假期購物季中設法彌補孩子的不足。

玩具產業點評網站Toys, Tots, Pets & More的CEO兼總編輯西爾佛（Jim Silver）表示：「到了假日購物季，父母會減少自己的開支，但不會減少孩子的，以讓生活盡可能正常進行。」

根據市場研究公司eMarkerter今年2月發表的報告，去年假日零售額較2018年增加3.7%，首次超過1兆元。該報告預測2020年的假日銷售額將增加約14%或1560億元以上。

但那是在新冠病毒全美散布之前。現在專家們預計，儘管出現空前的失業情形，但2020年的銷售額將達到或可能超過去年水平。

●交易無處不在

零售商 將以往的瘋狂折扣時段如黑色星期五和網購星期一延長數周甚至數月，為購物者提供更多尋找假期優惠的機會。

《玩具內幕》和《玩具書》產業出版物資深編輯贊恩（James Zahn）表示，「為了減少人群和黑色星期五之類單日活動可能引起人們踩踏，許多零售商都將重點放在整個購物季的大筆交易上，並且早已開始。」「總的來說，我樂觀認為今年可能會持平或略微超過。」

獨立玩具商店也正跟進大型零售商的步伐，鼓勵消費者家庭避開人潮並及早開始購物以避免商品售罄。

●網購躍升主流

隨著實體店面的關閉或流量限制，網路購物變得比以往任何時候都更成為主流。

西爾佛預計今年假日玩具的購買量將超過50%，甚至比去年亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨（Target）主導大部分電商銷售額的時候還要多。

他說：「玩具產業的網路銷售將達到前所未有的水平。」

沃爾瑪和目標百貨等零售商的路邊取貨銷售也猛增。BMO Capital Markets玩具產業分析師強生（Gerrick Johnson）預期玩具購物者會善用網購自取的選項，因為部分客戶認為這比外送到府更快。

他說，「人們仍然想去店面走走，但是前提是確保想要的物品仍有庫存。」

預期會暢銷的玩具「驚喜寶貝蛋」。（亞馬遜網站）

●漫威 餘溫仍在

去年，《冰雪奇緣2》和《星際大戰：天行者的崛起》在假日購物季期間在全國各大影院上映，為這兩種系列影片粉絲提供相關玩具的銷售。

但今年，電影製片廠延後諸如《神力女超人1984》、《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise of Guru）和漫威電影宇宙的《黑寡婦》等大片續集的發行日期，但許多分析師表示，他們並不認為缺乏重要的續集電影會阻礙玩具銷量。

西爾佛說：「銷售情況雖不會像去年，但仍有一些餘威。」

例如，去年的熱門影片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame)創造超過10億元的票房數字和其他周邊商品銷售。

強生說：「我認為那些漫威人物仍然會銷售很好，因為沒有其他新事物可以比得上這些經典。」

除了樂高積木、人偶、組合玩具和與漫威相關產品外，產業分析家還認為像是「驚喜寶貝蛋」（LOL Surprise!）和「尤達寶寶」（Baby Yoda）之類的玩具本季將會暢銷。

西爾佛說：「今年最銷暢的人偶將會是尤達寶寶。」