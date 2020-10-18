大仁說財經 | 美國經濟「雙城記」川普力讚平民無感

川普總是吹噓美國經濟強勁，但平民大眾往往無感。（路透）

川普總統總是吹捧美國 經濟的快速復甦，藉以證明在他主政下的成功；他說得沒錯，但這只是片面說法。

聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）9月中旬在華府國會山莊數度參與年度聽證會。他的證詞背後的意義是：這是美國經濟的「雙城記」，一面經濟看來比另一個要強得多。

從帳面數字來看，經濟正以比鮑爾的說明更強勁的動能回升，許多經濟學者也預期：在春季經封鎖期間，有超過2200萬個工作崗位流失，但之後已陸續回增1060萬個。

美國的國內生產總值（GDP）預計將較4至6月間經季節調整的修正後年率31.7%衰退急劇反彈。亞特蘭大Fed的GDP Now模型預測，第3季GDP將以32%的年化和季節性調整後比率躍升。

但這只是「雙城記」的其中之一。

沒錢縮減支出 不利復甦

許多商店仍然關門。因新冠病毒（Covid-19）而失業的人大約有1150萬。除非國會在9月底採取行動提供更多的聯邦幫助，否則在《 CARES法案》屆時到期後，航空業可能會流失最多10萬個工作，因該法案提供了500億元的紓困 資金，以維持美國航空公司運作。

同時，國會初版紓困方案所帶動短暫復甦動能已經淡去。如果不再提出紓困，美國可能就要度過一個漫長的冬天，尤其是全球某些地區的新冠病毒感染率再次上升。

鮑爾說：「未來最大的風險，在於即使失業，人們也因為銀行裡有錢而繼續消費。」

但是一旦這筆錢用完，人們可能會開始縮減支出；由於消費支出是經濟的最大引擎，這可能對經濟復甦造成打擊。

零售數據反彈，反映出美國人的消費行為，今年5月創下有紀錄以來最大的單月成長。但是，即使接下來幾個月數據仍見改善，但改善的步伐已經放慢了。

疫情下的美國經濟，很難稱得上「強勁」。（美聯社）

紓困資金枯竭 恐懼相隨

一個可能的原因是當前的失業救濟金越來越少：每周600元的補充失業補助已在7月底用罄，這是華盛頓的初版紓困法案中的部分內容，而且國會尚未就新版紓困方案達成協議。

為此川普總統簽署了一項行政命令，透過聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）轉撥資金，再次發放失業救濟，即使這次每周只有400元。然而FEMA表示，部分州的分配金額已經發光了。

同時，採用「薪資保護計畫」（PPP）來度過危機最嚴重時期的企業，如今也正在擔心資金枯竭。

諸如此類的問題凸顯出國會採取行動的重要性，而且越快越好。

鮑爾9月24日在參議院銀行委員會上重申：即使濟復甦最終將取決於疫情的發展，「我的確認為可能需要更多的財政支持。」

PNC首席經濟學者富徹（Gus Faucher）在報告中表示，如果華府未能就今年第4季以及2021年的更多紓困措施達成共識，則經濟前景很可能會弱於預期。

溝通窗口關閉 亟需妥協

但是，由於國會議員目前專注於批准新的美國最高法院大法官提名案，越來越多人擔心，進一步的紓困方案可能要到大選之後才會通過。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）專家仍然認為，有可能在11月3日總統大選前敲定1.5兆元的紓困方案。

但是達成共識的窗口正在迅速關閉，而且需要華府最缺乏的商品：妥協。