台灣與印尼合作設立農企業育成中心暨包裝場，圖為印尼農業部農業推廣和人力發展總司長伊達（左）與國合會駐印尼技術團團長高祥泰（右）出席啟用儀式。（駐印尼技術團提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣與印尼在西爪哇茂物設立農企業育成中心暨包裝場，結合採後處理與超市通路，協助青年農民提升品質、銷售與收益。

為深化台灣與印尼 農業合作，國合會駐印尼技術團攜手印尼農業部 在西爪哇省茂物（Bogor）設立農企業育成中心暨包裝場，導入蔬果清洗、分級及包裝技術，並協助農民拓展雅加達超市通路，盼改善當地農產銷售條件，增加農民收益。

駐印尼技術團發布新聞稿表示，技術團與印尼農業部農業推廣和人力發展總司25日舉行「印尼西爪哇農企業育成與行銷計畫」育成中心暨包裝場啟用及揭牌儀式，由印尼農業部官員、德國國際合作機構（GIZ）、當地超市業者、學術單位及青年農民等逾百人出席。

印尼農業推廣和人力發展總司長伊達（Idha Widi Arsanti）致詞表示，育成中心將結合台灣技術團的農業技術及市場經驗，促進青年農民及農民組織合作，提升當地農產品的市場附加價值。

談到農產品銷售，駐印尼技術團團長高祥泰指出，農民種出優質作物只是第一步，還須做好採後處理、分級包裝及行銷，才能符合市場需求、維持產品品質並增加收益。

在市場通路方面，駐印尼技術團表示，目前已協助合作夥伴及農民將優質蔬果供應至雅加達多家連鎖超市；新設施將整合清洗、篩選及商品化包裝流程，並推動共同供貨，建立穩定供貨體系。啟用儀式當天，技術團也展示田間精準施肥管理、農機具應用及蔬果採後處理流程。

除技術及通路合作外，台灣也透過人才培訓與印尼持續深化農業合作。駐印尼代表處農業秘書侯昇諭代表駐印尼代表洪振榮致詞表示，台灣自2019年派駐農業專員以來，持續推動印尼青農赴台實習計畫，透過技術交流培養當地農業人才；國合會過去也曾在西爪哇省卡拉旺（Karawang）推動蔬果產銷輔導，改善當地小農收益，如今將相關經驗延伸至茂物。

駐印尼技術團表示，未來將以茂物育成中心暨包裝場為基地，配合印尼政府推動農企業發展及青年返鄉從農政策，培訓青年農民的農企業經營、品質管理及因應市場需求的能力，並擴大與零售通路及國際發展機構的合作。

國合會駐印尼技術團與印尼農業部合作設立農企業育成中心暨包裝場，圖為技術團人員向與會者介紹農產品採後處理、包裝作業及銷售通路。（駐印尼技術團提供）