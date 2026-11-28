美股示意圖。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 晶片股與科技股周末強勢反彈，市場仍須面對美國就業、黃仁勳作證與財報考驗，同時AI供應鏈、資安風險、消費趨勢與川普關稅政策也成為下周焦點。

晶片股周五強彈，費城半導體指數上漲4.7%，台積電ADR漲3.2%，帶動美股收高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. AI疑慮暫歇 晶片股強彈 美股下周迎就業、黃仁勳 作證與財報考驗

那斯達克綜合指數單周大漲6.7%，創七個月最佳表現；費半和台積電ADR周線分別漲9.3%及10.9%。

黃仁勳回任帶動Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）單周上漲20%，但近一個月仍跌逾30%。分析師指出，賣壓雖有耗盡跡象，假期交易清淡也放大漲勢，AI投資回報及融資成本疑慮仍未解。

下周美國就業報告、黃仁勳國會作證，以及邁威爾和Salesforce財報，將考驗反彈能否延續。

2. 輝達GB300現蹤上海、還能抵押貸款 彭博追出技嘉製造，入中途徑成謎

彭博調查發現，兩家中國企業將輝達Blackwell設備安裝在上海一處與黃樂有關的資料中心，並抵押融資。上海碩曜以GB300 NVL72機櫃貸得人民幣9,600萬元；上海科棧則以GB200伺服器貸得9,000萬元。彭博查得GB300設備由台灣技嘉（2376）製造，但如何進入中國仍不清楚。

另一方面，金融時報報導，輝達已要求製造夥伴暫停向東南亞四國出貨伺服器。CNBC則報導，晶片賣家通知新興AI雲端業者，只要有算力出租給陸企，就不供貨，較原先逾半數GPU出租給陸企的限制更嚴。

3. 美空軍雲端遭駭、英國福利服務中斷 AI時代數位防線撐得住嗎？

歐美接連發生資安事件及網路服務中斷，關鍵數位基礎設施承受的壓力升高。路透報導，美國空軍雲端平台Cloud One遭駭，可能危及戰術、人事及後勤資料，但攻擊者身分、是否取得資料仍不清楚。

金融時報則報導，英國27日暫停大部分社會福利系統線上服務，尚未排除遭駭。美國財政部及情報機構近期也傳出資安事件。

專家警告，AI加快尋找軟體漏洞的速度，也降低攻擊門檻。不過，目前鮮少證據顯示一般駭客已用AI攻破複雜漏洞；部分服務中斷則源於修補漏洞，並非遭駭。

4. 黑五網購衝97億美元、門市人潮退 八成買家看緊荷包

美國黑色星期五網購熱、門市冷。Adobe初步數據顯示，截至美東周五晚間6時30分，網購金額達97億美元，年增12.8%；Passby統計同期附近的門市造訪人次則年減2.4%。

食品及汽油漲價擠壓家庭預算，消費者縮減送禮名單、改買便宜商品，82%打算控制節慶支出。PwC預估，今年節慶支出成長5.4%，扣除通膨後為2.8%。

高收入家庭仍是買氣主力，但瑞銀提醒，科技股回檔可能削弱財富效果，讓富裕消費者也轉趨謹慎。

5. 川普新關稅 暗藏加稅伏筆

川普政府25日公布新一輪301關稅方案，對台灣等已達成貿易協議的經濟體，原則上維持商定稅率，卻另列更高的備選稅率。台灣擬維持15%不疊加關稅，但若美方不滿磋商結果及承諾，可能改採最高25%。

外媒分析，301關稅可實施四年，審查後還能延續，將為川普關稅政策建立更持久的法律基礎。美方也藉較高的備選稅率，敦促貿易夥伴履行承諾。ING認為，美國關稅法律依據雖一再改變，貿易保護主義卻愈來愈難逆轉。