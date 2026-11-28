需求能見度低、供應鏈轉趨保守，集邦估DRAM合約價明年第四季反轉向下。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 集邦指出，雲端與消費需求轉弱使DRAM採購保守，明年合約價漲幅將逐季縮小，但AI與長約需求仍支撐台廠接單。

研調機構集邦科技最新報告指出，因中系雲端服務商下修伺服器記憶體需求，美國資料中心建置時程添變數，供應鏈重估未來兩年產銷計畫，DRAM採購轉趨保守，預期明年一般型DRAM合約價漲幅逐季縮小，若2028年伺服器出貨增速放緩，2028年首季合約價將下跌。

集邦點出，今年第四季上旬起，中系雲端服務商陸續調降伺服器DRAM需求，消費性電子業者因終端銷售承壓，難再吸收記憶體漲價成本。依基礎情境推估，明年下半年一般型DRAM合約價可能走平，待原廠新產能開出、製程升級帶動位元產出增加，一般型DRAM合約價漲幅逐季縮小，若2028年伺服器出貨增速放緩，合約價將自當年第一季起全面下跌。

集邦分析，美國期中選舉後，資料中心政策走向未明，供電也牽動建置進度，若Nvidia(輝達，另譯英偉達)縮減對新興雲端業者融資，加上美方擴大先進AI晶片出口管制，屆時一般型DRAM合約價跌勢可能提前一季、從明年第四季展開，2028年跌幅也將擴大。

從台廠接單的情形來看，南亞科已經有客戶爭取將季約拉長至三年，威剛董事長陳立白預期，明年DRAM缺貨情況將比今年嚴重，十銓預估供貨最吃緊狀況將一路延續至明年第二季底。

南亞科總經理李培瑛先前指出，AI帶動的記憶體需求已從高頻寬記憶體（HBM）延伸至網路、儲存及系統管理，客戶為確保供貨，希望把原本三個月的合約延長至三年，甚至更久，南亞科也觀察到，手機、個人電腦業者面對供給不足與報價攀高，已採取調降規格、延長產品銷售週期等作法。

華邦電也看到兩端買氣落差，通膨及利率變化使傳統電子產品需求承壓，AI客戶提前數年爭取產能，總經理陳沛銘說，部分客戶希望長約涵蓋到2030年，華邦電明年將聚焦DDR4、LPDDR4系列產品，高雄廠下階段擴產也已與客戶洽談長約。