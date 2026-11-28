在11月市場劇烈震盪之際，科技股力圖收復失土，美股27日4大指數齊揚。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： AI股領軍科技股反攻，推升美股四大指數齊漲；小摩認為AI概念股的首波崩跌可能告一段落，但反彈後仍須提防2027年成長放緩帶來更深跌勢。

美股本周歷經震盪後，27日由人工智慧（AI）股票帶領科技股反彈，美光（Micron）、超微 （AMD）和晟碟（SanDisk）股價勁揚，四大指數齊揚，道瓊工業指數27日漲1.18%，史坦普500漲1.60%，那斯達克漲2.31%，費城半導體漲4.69%。

摩根大通 （小摩 ）量化策略師表示，人工智慧（AI）概念股近來這波崩跌走勢已大致告一段落，將蓄勢反彈，但2027年可能迎來一波更慘烈的跌勢。

MarketWatch報導，由查德里領導的摩根大通歐洲量化策略團隊說，AI股將經歷「熊市三階段」，亦即先崩跌、接著反彈，然後再往下栽。該團隊聚焦分析歐股，但發現與美股有明顯的類似處。

這群量化策略師指出，達康泡沫、全球金融海嘯、新冠肺炎疫情乃至2022年俄烏戰爭爆發期間，美股跌勢都印證這種「熊市三階段」框架。

小摩團隊在報告中寫道：「回顧歷史，這過程平均大約持續18個月，我們覺得，最近的動能股賣壓，可能是重演這種走勢的第一階段（崩跌），或許很快就會轉向第二階段（反彈）。」

從紐約27日史坦普500和那斯達克100指數聯袂大漲看來，情況似乎正是如此。

摩根大通的指標顯示，全球投資人信心像現在這麼低迷的情況，過去20年只發生過五次，每一次都遭遇重大的成長震撼。然而，檢視現在的基本面因素，不論是分析師的盈餘預測，還是採購經理人指數（PMI），都支持股價會反彈，而不是倒栽蔥。

不過，他們警告，這波反彈過後，接踵而至的可能是另一波跌勢。小摩報告說：「我們認為，情勢已轉變，經濟成長減速是2027年全球市場面臨的主要風險，倘若主要央行緊縮貨幣政策使成長進入減速階段，更是如此。」

在情勢轉變期間，總體經濟指標將呈現多變性。在景氣循環的高峰和低谷，數據更是好壞參半而且變化多端。

他們指出，摩根大通的美國量化總經指數目前仍在「擴張」領域，但接近趨向均值回歸的水準。美國供給管理協會（ISM）製造業指數中的訂單/存貨比值已經見頂，即使標題指數仍很健康。

小摩團隊說：「目前看來，成長脆弱並非共識觀點，市場價格顯示（聯準會）到明年第一季末可能升息超過兩次。依我們之見，收緊貨幣政策將平添景氣下沉更深的威脅，或許這是犯了政策錯誤。如果景氣減速比預期嚴重，不排除會有進一步下行空間，並下探新低點。」