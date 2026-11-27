AI摘要 文章摘要整理： 南韓監管機關重罰酷澎約6.88億美元後，白宮與國務院指控首爾歧視美企並評估政策回應，南韓則強調裁罰依法進行。

以「火箭配送」聞名的電商 酷澎（Coupang），雖然幾乎所有業務都在南韓 ，卻是一家美國公司。福斯新聞報導，白宮 指控南韓對酷澎處以數億美元罰款，違背向美國總統川普許下公平對待美國科技公司的承諾。

南韓監管機關已對酷澎處以約6.88億美元罰款，包括本月宣布對旗下餐飲外送服務暫定開罰2.24億美元。一名白宮官員表示，川普政府反對南韓總統李在明涉嫌歧視美國企業的做法，期望南韓信守承諾，公平對待包括酷澎在內的美國科技公司。

美國國務院表示，正積極評估多項政策選項，以因應其所稱的歧視性待遇。一名國務院官員指出，南韓公平交易委員會持續「攻擊」美國企業，正危及美韓同盟進一步發展的潛力。

曾公開批評南韓涉嫌歧視美國企業的共和黨籍聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa），點名南韓公平交易委員會主委朱炳起是其中的關鍵人物。

南韓駐美使館反駁白宮有關酷澎遭針對的指控，表示首爾遵守與川普政府達成的協議，致力維護公平且無歧視的商業環境。發言人告訴福斯新聞說：「南韓政府所有調查及決策，包括南韓公平交易委員會近期因外送服務業者涉及反競爭行為而開罰，均依照相關法律及法規辦理。此外，依南韓法律尋求救濟的權利也獲得充分保障。」

▼收聽一洲焦點Podcast：