算力成本與回報失衡的矛盾，正推動AI大模型廠商加速商業化收費，DeepSeek App也計畫對用戶收費。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek因算力成本與商業回報失衡，透過App新增資費查詢、限制長對話與使用額度等措施，外界普遍解讀為其正逐步轉向付費模式。

算力成本與回報失衡的矛盾，正推動AI大模型廠商加速商業化收費。DeepSeek安卓 版App 更新2.10.0版本後，新增功能按鈕，用戶可查看每輪對話消耗額度對應的具體資費，計費模式和API的官方文件計費模式相同，此舉被視為App將朝付費模式邁進。

DeepSeek本（11）月已經對長對話、單日調用額度做出限制，將單次輸入文字上限縮短至4萬字左右，且不再支援超過七天不活躍的長對話。

科創板日報報導，本月中旬，多名使用者反應，當使用量達到上限時，DeepSeek App及網頁版會提示「因伺服器繁忙，使用額度已達上限」「算力不足，不再支援超過七天不活躍的長對話」等語句，同樣被視作平台鋪墊付費模式的訊號。

中國銀河證券認為，DeepSeek限額反映出大模型產業在應用規模擴張後，正面臨算力供給、服務成本與商業回報之間的平衡問題。開源模式降低模型使用門檻，推動用戶規模和Token呼叫量快速成長，但模型呼叫產生的商業價值並非完全由開發人員承接，而是分散在雲端平台、API聚合商和下游應用企業等環節，模型影響力與自身收入之間尚未形成穩定對應關係。