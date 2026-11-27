倫敦銅價周五盤中一度大漲6.5%，突破每噸12,600美元，寫下1月底以來最大漲幅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 在全球股市回穩與空單回補帶動下，倫敦銅價強勁反彈，周線可望終結連跌，市場對中國需求與庫存偏緊的疑慮仍支撐價格。

全球股市回穩，銅價也強勁反彈。倫敦銅價周五盤中一度大漲6.5%，寫下1月底以來最大漲幅，突破每噸12,600美元，周線可望10月初以來首度收紅。

市場先前擔心人工智慧（AI）投資熱潮難以持續，引發股市與金屬價格劇烈震盪。隨著投資人恢復承擔風險的意願，銅價從11個月低點回升。美股 指數期貨周五走高，陸股也在中國國務院 罕見發布聲明、重申支持市場後走高。

寧波中基集團交易員Harry Jiang表示：「這是美股反彈引發集中空單回補。中國的庫存仍吃緊，出現這樣的反彈完全合理。」

今年稍早，為了趕在美國可能加徵關稅之前進口，交易商把大量的銅運往美國，結果其他市場供應吃緊。近期中國市場的軋空行情使銅價走高，又讓反向運輸有利可圖。物流業者接獲大批詢問，希望把銅從美國運往中國，已有數批貨物訂妥交運。

根據上海有色金屬網，反映中國進口銅需求的洋山銅溢價，上周衝上每噸500美元新高，之後回落至320美元，但這仍遠高於歷史水準。中國現貨銅價相對於基準期貨之間的價差，過去一周也縮小，不過仍維持可觀溢價。交易所追蹤的庫存小幅增加。

倫敦銅價9月曾逼近每噸15,000美元，創歷史新高，之後因市場對AI資料中心支出能否持續有疑慮，加上美國可能升息，價格快速回落。

截至美東時間周五凌晨1時01分，倫敦金屬交易所（LME）銅價上漲4.7%，報每噸12,429.50美元，錫、鋅、鋁同步走高。