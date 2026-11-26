「晶片美元」時代來了？AI推半導體出口超越石油 牽動全球資金新流向
德意志銀行指出，AI帶動半導體出口在2026年第1季首度超越石油與天然氣，若此趨勢延續，全球資金流向與金融市場結構可能出現「晶片美元」新局。
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德意志銀行指出，AI帶動半導體出口在2026年第1季首度超越石油與天然氣，若此趨勢延續，全球資金流向與金融市場結構可能出現「晶片美元」新局。
半導體全球出口總額首度超越石油與天然氣。德意志銀行分析國際貿易中心資料指出，AI熱潮推動晶片貿易成長，全球可能從石油美元走向晶片美元時代，改變全球資金流向。
德銀比較截至各季的過去一年累計出口額，發現截至2026年第1季，半導體出口約1.61兆美元，首度超越石油與天然氣的1.53兆美元。到了第2季，兩者差距進一步拉大，分別約1.6兆與1.47兆美元。
資料中心的興建帶動半導體需求，伊朗戰爭造成荷莫茲海峽石油運輸受阻，也擴大兩者差距。根據美國能源資訊署（EIA）數據，經由該海峽的每日石油運量從2025年第4季的2,160萬桶暴跌近77%，至2026年第2季剩490萬桶。
不過，半導體出口超越油氣之際，晶片股卻遭拋售。投資人重新評估AI支出前景，費城半導體指數上周重挫逾17%，寫下25年來最慘單周表現，本周一才強勁反彈。
德銀全球總體經濟與主題研究主管里德（Jim Reid）指出，過去石油出口國多把貿易盈餘投入美國公債等債券；亞洲晶片出口國與美國科技業關係更緊密，部分收入可能回流美國科技股、新創與資料中心，繼續支撐AI投資。
他說，晶片美元時代可能帶來更強成長、更大波動，企業債與政府公債殖利率也可能長期維持在更高水準。
指半導體出口與AI投資的重要性上升，可能像過去「石油美元」一樣，成為全球資金循環的新核心。德銀認為，晶片貿易增長或將改變國際資金回流方向。 德銀比較國際貿易中心資料後發現，截至2026年第1季，半導體過去1年累計出口額約1.61兆美元，首次超越油氣的1.53兆美元，且第2季差距再擴大。 雖然出口數據強勁，但投資人開始重新評估AI支出前景，費城半導體指數上周重挫逾17%。德銀則認為，亞洲晶片收入可能回流美國科技股、新創與資料中心。
精華 FAQ
指半導體出口與AI投資的重要性上升，可能像過去「石油美元」一樣，成為全球資金循環的新核心。德銀認為，晶片貿易增長或將改變國際資金回流方向。
德銀比較國際貿易中心資料後發現，截至2026年第1季，半導體過去1年累計出口額約1.61兆美元，首次超越油氣的1.53兆美元，且第2季差距再擴大。
雖然出口數據強勁，但投資人開始重新評估AI支出前景，費城半導體指數上周重挫逾17%。德銀則認為，亞洲晶片收入可能回流美國科技股、新創與資料中心。
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