南韓央行26日升息1碼至3.25%，今年來累計升息3碼。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓央行在今年最後一次會議升息1碼至3.25%，並因晶片榮景上修今明年成長預測；面對通膨仍高於目標，未來政策傾向續緊縮。

南韓央行 26日一如預期升息1碼至3.25%，為兩年新高，今年來累計升息3碼，並分別上調今、明年的經濟成長預測。半導體產業空前榮景帶動經濟成長超乎預期，也讓通膨 居高不下，使央行決定升息。

南韓央行在今年最後一次利率決策會議上，將七天期附買回利率調高0.25個百分點（1碼）至3.25%，是2024年11月以來最高，符合彭博調查23名經濟學家中21人的預期。該央行先前在7月、8月連續升息，10月暫停一次，今年累計升息3碼。

全球AI基礎設施建設推升記憶體晶片需求，帶動南韓出口與經濟成長。央行將今年經濟成長率預測，從8月估計的3.3%上修至3.9%，明年則從2.9%大幅調高至4.1%，增速將創2021年以來最快。南韓第3季國內生產毛額（GDP）年增3.4%，優於預期。

經濟成長強勁之際，通膨也持續高於目標。南韓10月通膨率為2.8%，高於央行2%目標。央行在上月的利率決策聲明中指出，成本壓力持續偏高，預料通膨還會有相當一段時間高於目標，並提到首爾房價已再度上漲。該國股市暴跌並未阻止南韓央行重啟升息，以抑制仍高於目標的通膨。強勁的經濟成長給予貨幣政策委員會採取行動的空間。南韓央行的聲明及利率路徑點狀圖皆指向未來將進一步緊縮。

南韓央行總裁申鉉松告訴記者，透過提前行動，之後的緊縮幅度就有限，而且還能因此獲益。他在記者會上的立場，比預期更為鷹派。儘管近期股市下跌且半導體景氣存在不確定性，他對明年的強勁經濟成長仍有信心。他也指出，通膨要到2028年才會重返目標的預期，其實已經將未來利率路徑納入考量。這意味著光是為了讓通膨回到目標水準，就有必要進一步升息。

申鉉松也預估，半導體公司今年營業利益將逼近700兆韓元。申鉉松主張，晶片榮景最終將遍及至更廣泛的經濟，即便迄今傳導到家庭消費的能力仍疲弱也是如此。

Kyobo證券分析師指出，南韓央行政策聲明的措辭變化顯示，當前的升息循環可能再升一至兩次便告結束。他維持先前預測，認為該央行明年將再調升利率一次。

彭博經濟研究預期南韓央行將在2027年2月再度升息，將利率提高至3.50%。目前多數分析師都認為，南韓央行明年升過一次後，剩餘時間都會按兵不動。