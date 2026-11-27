黃仁勳重掌Nvidia執行長後，摩根大通證券提出亞洲科技產業「五大觀察」，短線看好輝達供應鏈獲利下修疑慮消退，ODM、測試、載板及CPO族群有望受惠。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 小摩認為黃仁勳回鍋提振市場信心，輝達供應鏈短線有望修復，但亞洲科技股仍須留意美國製造回流帶來的長期壓力。

黃仁勳重掌Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長後，摩根大通證券（小摩 ）提出亞洲科技產業「五大觀察」，短線看好輝達供應鏈 獲利下修疑慮消退，ODM、測試、載板及CPO族群有望受惠，但也提醒美國製造業回流將成亞洲供應鏈中長期挑戰。

小摩指出，黃仁勳重掌公司經營，帶動市場信心回溫，亞洲科技供應鏈短期有望迎來評價修復行情，並提出五大觀察。

一、輝達供應鏈獲利下修疑慮暫緩。小摩認為，近期市場對輝達供應鏈每股稅後純益（EPS）下修的擔憂可望逐步消退，若未來二至三個月未出現明顯獲利下修，相關供應鏈個股股價有望迎來20%至25%的反彈空間。

此外，美國商務部工業與安全局（BIS）加強客戶審查、限制GPU銷往東南亞等措施，預期僅帶來部分調整，考量目前供應鏈需求缺口仍大，實際衝擊應在可控範圍內。

二、輝達概念股短線動能升溫，代工廠（ODM）、測試、載板、光通訊／共同封裝光學（CPO）族群可期。

小摩特別點名，短期受惠台廠包括鴻海、京元電、欣興等。

三、輝達力推Nemotron及開源生態系，開源AI模型可望重振聲勢。小摩還看好，輝達同時透過Hugging Face等開源模型平台擴大生態系布局，且隨著企業加速導入AI應用，預期採用率將持續提升，尤其非大陸體系的開源模型，未來幾個月有望快速崛起。

四、新興雲端服務商（Neocloud）資金支持有望回溫，但長期前景好壞參半。Neocloud長期發展仍面臨挑戰，尤其信貸市場緊縮、融資條件趨嚴，將加速產業整併，未來資源可能集中於大型Neocloud、SpaceX及超大型雲端服務商（Hyperscalers）。此外，未來兩年客製化晶片（ASIC）的成長速度仍可能超越輝達GPU生態系。

五、美國製造業回流升溫，將成亞洲科技供應鏈長期潛在利空。

小摩提醒，從長期產業布局來看，部分科技供應鏈將生產基地移往美國，已逐漸成為難以避免的趨勢，即使是輝達也難以置身事外，而亞洲供應鏈未來可能面臨部分產能外移、訂單配置改變等壓力，成為投資人評估亞洲科技股長期前景時，不可忽視的潛在利空。