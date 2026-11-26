信評機構惠譽表示，由於美國對先進人工智慧（AI）晶片實施更嚴格的新管制措施，亞太區資料中心投資將減緩，而且投資將更具選擇性。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 惠譽認為，美國加強先進AI晶片出口管制後，亞太資料中心投資將趨於保守，尤其依賴中國客戶的新雲端業者與相關融資、交付流程面臨明顯壓力。

信評機構惠譽 表示，由於美國對先進人工智慧（AI）晶片實施更嚴格的新管制措施，亞太區資料中心投資將減緩，而且投資將更具選擇性。依賴中國客戶及美國先進晶片的亞太新雲端業者將承受最沉重的信用壓力，因為新管制措施將使業者的營收能見度弱化，也使新開發案的流程更為複雜。

依據新規則，馬來西亞、新加坡、印尼 及泰國 等國資料中心業者要取得先進AI晶片，須先得到美國的出口許可，而且對中國機構提供大量先進算力的海外資料中心也包括在內。受到影響的機構有90天的時間以取得出口許可。

另據報導，Nvidia（輝達，另譯英偉達）與製造業夥伴已經暫停對這四個市場供應伺服器，並進行客戶合規評估，顯示諸多不確定性可能延後硬體交貨、啟用及融資作業。

新雲端業者將承受最直接的信用影響，因為他們的現金流完全依賴合法客戶對資料中心算力的高度使用率。原先對中國客戶提供服務的業者可能以打折的價格，將算力轉供其他客戶使用，或提供速率較低的算力服務，又或者繼續使用現有的輝達的晶片，而無法取得更先進的產品。上述每一種選項都可能使業者的營收弱化，尤其是原先高度依賴中國客戶的業者。

再者，接近完成的資料中心案可能延後，無法立即將實體產能轉換成能夠產生營收的算力。業者採購繪圖處理器（GPU）及取得客戶的最終承諾，通常都是在開發案的後期進行，因此當硬體交貨或客戶合法性面臨不確定性時，可能使開發案及融資都遭到延誤。

實體資料中心擁有者將較有能力吸收初期發生的干擾，因為他們是依據長期合約來提供電力空間、冷卻及連結功能。法規限制並不會消除租用者的付款義務，而能否主張「不可抗力」須視個別合約的條款而定。然而新雲端租用戶營收長期弱化，將影響租金支付、租約更新及設備使用，都對資料中心擁有者不利。

東南亞的資料中心計畫將依據客戶來源及工作負載而出現差異。例如馬來西亞柔佛州有美國超級雲端運算業者的資料中心，以及與中國掛鉤的開發計畫，因此曝險程度原本並不清楚。但新管制措施可能會使與中國客戶關係密切的資料中心計畫延後進行，或重新塑造開發計畫。整個東南亞地區資料中心的曝險程度並不一致。

東南亞各國政府在取得先進晶片，以及吸引中國科技業者投資之間，將面臨更難的平衡運作。美國對資料中心最終用戶加強監視，使各國須加強最終用戶管制；但若嚴格執行，卻可能使一些與中國有關的開發計畫缺乏吸引力。對投資造成的較長期影響將更難預測，因為美國的管制措施將會改變，而且可能使中國對美國做出政策性或商業面的反制措施。

融資情勢最先告急者，將是那些在晶片取得或客戶合法性方面都不確定的資料中心開發業者。金融業者可能更加審慎，並延後撥發新貸款。金融業對實體資料中心開發計畫的放款將較為寬鬆，但對購買GPU或新雲端業者將嚴格得多。

中國華為科技生產的昇騰AI晶片，未來可能有助於緩和晶片緊俏，但不大可能迅速取代海外資料中心對輝達晶片的依賴。美國的管制措施將加速中國對國內晶片及AI基礎設施的投資，並改變科技組合，但不會削弱整體算力需求。