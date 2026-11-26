美國收緊對中國的遠端算力管制，迫使大批輝達晶片尋求轉售。圖為輝達CEO黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國收緊對中國遠端使用先進AI晶片的管制後，市場上出現大量輝達GPU轉售潮，相關規則也引發對雲端存取與出口漏洞的進一步審查。

據美媒CNBC報導，在川普政府收緊規定、旨在限制中企透過遠端方式使用最先進人工智慧系統後，Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）晶片的持有者正忙著為這些硬體尋找新買家。市場消息指出，輝達圖像處理器（GPU）賣家正在為數千塊先進的B300晶片尋找新買家。大量輝達GPU湧入轉售市場，賣方試圖將硬體轉售他處。

CNBC的25日報導指，華府 的限制可能擾亂AI基礎設施需求，並迫使高端GPU產能重新洗牌，儘管輝達堅稱整體需求仍超過供應。

報導提到，人工智慧基礎設施交易平台GPU Mart總裁杜哈梅爾（Jack Duhamel）和2位知情人士告訴CNBC，GPU銷售激增直接歸因於新規。杜哈梅爾補充，1家有意出售輝達晶片的公司告訴GPU Mart，這項銷售與新規有關；2位知情人士表示，晶片銷售商似乎急於甩賣這些晶片，因為它們原本是為中企租用資料中心使用。

美國商務部工業與安全局（BIS）早前發布1項「臨時最終規則」（interim final rule），作為打擊中企規避出口管制措施的一環。這些企業先前透過存取海外數據中心間接使用最先進的輝達晶片；而新規實際上禁止這類晶片流向中國。該規定已於11月19日正式生效。

美國貿易代表葛里爾25日接受媒體訪問時表示，上周宣布的新規定旨在填補現有的漏洞。長期以來美國一直禁止將輝達最高端的AI晶片Blackwell或同類產品直接銷售至中國。

輝達亦正面臨美國國會議員日益嚴格的審查，焦點在於中企如何取得輝達的先進晶片。據消息透露，這家晶片巨頭已向客戶發出警告，指出擬議中的《遠端存取安全法案》（Remote Access Security Act）將賦予美國政府更廣泛的權力，以管控對雲端服務的存取，恐使各方皆面臨法律行動的風險。該法案已在眾議院通過、但尚未經參議院批准。

7月時，美國指控中國AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）透過位於泰國的1處設施存取輝達晶片。上月初有報導指出，月之暗面曾試圖透過位於歐洲的數據中心來取得輝達晶片。中方則回應「反對將科技經貿問題政治化」。