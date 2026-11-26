突破HBM容量限制 鎧俠攜手Nvidia挑戰PB級記憶體
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鎧俠將與Nvidia合作，透過GB200 NVL72與XD8 SSD測試，嘗試把GPU可用記憶體擴充到PB級，讓AI能存取超出HBM容量的大型資料集。
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鎧俠將與Nvidia合作，透過GB200 NVL72與XD8 SSD測試，嘗試把GPU可用記憶體擴充到PB級，讓AI能存取超出HBM容量的大型資料集。
鎧俠（Kioxia）美國子公司將和Nvidia（輝達，另譯英偉達）合作，研究如何將圖形處理器（GPU）可用的記憶體容量擴充至PB（約1,000 TB）規模。
測試使用輝達GB200 NVL72機櫃級系統，搭配鎧俠XD8系列固態硬碟（SSD），示範如何突破高頻寬記憶體（HBM）本身的容量限制，讓AI也能存取超出HBM容量的大型資料集。
雙方主要是研究如何擴充GPU可用記憶體，讓AI系統能處理更大的資料集，並把容量推進到PB級規模，以突破現有HBM的限制。 測試採用輝達GB200 NVL72機櫃級系統，並搭配鎧俠XD8系列固態硬碟，藉由這組合展示如何把儲存資源納入AI運算流程。 因為HBM容量有限，無法直接容納龐大資料集；若能把SSD等儲存層有效串接到GPU運算，AI就能存取更多資料並提升大型模型訓練與推論能力。
精華 FAQ
雙方主要是研究如何擴充GPU可用記憶體，讓AI系統能處理更大的資料集，並把容量推進到PB級規模，以突破現有HBM的限制。
測試採用輝達GB200 NVL72機櫃級系統，並搭配鎧俠XD8系列固態硬碟，藉由這組合展示如何把儲存資源納入AI運算流程。
因為HBM容量有限，無法直接容納龐大資料集；若能把SSD等儲存層有效串接到GPU運算，AI就能存取更多資料並提升大型模型訓練與推論能力。
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