鎧俠XD8系列固態硬碟（SSD）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 鎧俠將與Nvidia合作，透過GB200 NVL72與XD8 SSD測試，嘗試把GPU可用記憶體擴充到PB級，讓AI能存取超出HBM容量的大型資料集。

鎧俠（Kioxia）美國子公司將和Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）合作，研究如何將圖形處理器（GPU）可用的記憶體容量擴充至PB（約1,000 TB）規模。

測試使用輝達GB200 NVL72機櫃級系統，搭配鎧俠XD8系列固態硬碟（SSD），示範如何突破高頻寬記憶體（HBM）本身的容量限制，讓AI也能存取超出HBM容量的大型資料集。