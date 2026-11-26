摩根士丹利看好外資回流台股有助台幣明年表現。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 摩根士丹利認為，若科技股信心回升、外資回流台股，加上出口商結匯與龐大順差支撐，新台幣明年有機會優於其他亞洲貨幣。

摩根士丹利看好外資回流台股，加上龐大貿易順差及出口商結匯可能增加，新台幣明年表現有機會優於亞洲其他貨幣，甚至暫時擺脫強勢美元的牽制。

大摩策略師Gek Teng Khoo和Luyao Liu周三在報告中說：「美元兌新台幣匯率和外資買賣台股的資金流向密切相關。若科技股信心回升、外資回流，可望消除一項抵銷台灣龐大對外順差的重要因素。」

報告指出，截至11月25日，外資今年累計賣超台股1,070億美元，金額超過台灣前十月1,890億美元貿易順差的一半。

大摩股票分析師仍看好股市，理由是企業獲利成長強勁，2027年AI資本支出計畫也未受影響。

兩位策略師說，隨著企業擴大國內資本支出，出口商結匯也可能增加。大摩股票分析師預估，主要半導體企業的資本支出，今年為600億至640億美元，預計2027年增至830億美元，2028年再增至920億美元。

大摩預估，台灣2027年經常帳順差仍將相當於國內生產毛額（GDP）的16%左右，略低於今年估計的16.5%，持續為新台幣提供支撐。

新台幣名目有效匯率目前接近三年平均值上下5%區間的下緣，過去很少跌破這個水準。大摩認為，若市場對AI的信心恢復，新台幣可望表現較強，短暫走出有別於美元普遍走強的行情。

新台幣兌美元周四升值0.1%，報33.080元；周三一度貶至33.190元，為2025年4月以來最低。