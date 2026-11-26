準備Fed升息？AI概念股消退 銅價遁入熊市
AI題材降溫與Fed升息預期升高，拖累國際銅價跌破13個月低點並進入空頭市場，錫價與鋁價也同步承壓。
AI摘要
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AI題材降溫與Fed升息預期升高，拖累國際銅價跌破13個月低點並進入空頭市場，錫價與鋁價也同步承壓。
國際銅價25日延續跌勢，跌至13個月低點，因人工智慧（AI）相關資產的漲勢消退，且交易員為美國通膨數據將推升聯準會（Fed）接下來利率行動的概率做準備，賣壓因而再度加劇。鋁和錫價也同步延續跌勢。
倫敦金屬交易所（LME）的三個月期銅，25日盤中一度跌至1萬1682美元，至少是2025年12月以來最低，比起9月所創的高點將近1.5萬美元，已下跌超過20%。規模較小的紐約商品交易所（COMEX）銅期貨，也已比這波高點下跌超過20%，雙雙遁入空頭市場。
上海期貨交易所的主力銅25日收跌6.34%，報每噸87950元人民幣。盤中一度觸及87950元人民幣，寫2025年12月1日以來新低。
作為AI資料中心的關鍵金屬，銅價23日曾隨黃仁勳回歸Nvidia輝達（另稱英偉達）、帶動AI相關資產全面反彈而上漲。然而，漲勢曇花一現，輝達24日股價大跌，亞股25日也大幅下挫。
中國光大期貨的分析師在報告中指出，市場迅速消化了黃仁勳回歸的利多消息，而美國股市、尤其是科技股的劇烈波動再次加劇，引發了市場恐慌。
市場再度擔憂銅將持續流出美國，這也對銅價構成壓力。
之前，由於市場相當看好資料中心需求的預期，銅價在9月一度在每噸1.5萬美元附近創下歷史高點。如果銅價到本月底仍維持在近期的水準附近，那麼11月將成為銅價歷來表現最差的月份之一。
錫也面臨巨大的拋售壓力。錫是另一個預料將受益於AI基礎設施熱潮的金屬。
LME三個月期錫合約暴跌4.15%，而上海主力期錫合約一度暴跌9.62%，創下一年多來最大跌幅。
Chaos Ternary Futures研究主管李學智（音譯）表示，價格下跌反映出市場對AI相關資本支出下修的擔憂，再加上中國國內需求疲軟，這也可能導致全球總需求預期下調。
主因是AI相關資產漲勢退潮，市場對資料中心需求的樂觀預期降溫，同時交易員也在等待美國通膨數據，以評估Fed下一步利率動作，賣壓因此加重。 LME三個月期銅一度跌至1萬1682美元，較9月高點下跌逾20%；COMEX銅期貨也同樣跌超過20%，兩者都已正式進入空頭市場。 錫價受衝擊尤為明顯，LME三個月期錫暴跌4.15%，上海主力期錫一度重挫9.62%。分析師認為，AI資本支出可能下修，加上中國需求疲軟，進一步壓低整體金屬行情。
精華 FAQ
主因是AI相關資產漲勢退潮，市場對資料中心需求的樂觀預期降溫，同時交易員也在等待美國通膨數據，以評估Fed下一步利率動作，賣壓因此加重。
LME三個月期銅一度跌至1萬1682美元，較9月高點下跌逾20%；COMEX銅期貨也同樣跌超過20%，兩者都已正式進入空頭市場。
錫價受衝擊尤為明顯，LME三個月期錫暴跌4.15%，上海主力期錫一度重挫9.62%。分析師認為，AI資本支出可能下修，加上中國需求疲軟，進一步壓低整體金屬行情。
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