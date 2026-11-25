歐盟24日發布條例，對來自中國及其他地區的混合動力汽車實施臨時進口數量限制，措施自今年12月1日持續至明年6月18日。臨時措施期間，歐盟從中國進口汽車上限為19.1萬輛，日本、土耳其等其他交易夥伴也受配額限制。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟對中國及多個交易夥伴的混合動力汽車實施臨時進口配額，並準備進一步推動更長期限制，中方則要求歐盟遵守世貿規則並保留申訴權。

歐盟 24日發布條例，對來自中國及其他地區的混合動力汽車實施臨時進口數量限制，措施自今年12月1日持續至明年6月18日。臨時措施期間，歐盟從中國進口汽車上限為19.1萬輛，日本 、土耳其 等其他交易夥伴也受配額限制。

彭博報導，歐盟此前已與中國達成協議，將採取保障措施，從今年12月起將每年從中國進口的汽車數量限制在35萬輛。

報導稱，歐盟採取的這一舉措在預料之中，但也反映出歐盟在尋求大幅削減對陸巨額貿易逆差之際，對陸立場日趨強硬。歐盟去年對陸貿易逆差達3,600億歐元。

新的進口上限也反映出歐盟在貿易政策上日益傾向保護主義。對於長期宣導自由貿易的歐盟而言是顯著轉變。近幾個月來，歐盟也順應全球趨勢，通過加徵關稅、設定進口配額和推動「歐洲製造」立法等方式，保護本土產業。

保障措施是歐盟保護本土產業的重要手段。如果某一行業的進口產品激增，對本地市場和就業構成威脅，歐盟可通過保障措施限制相關產品進口。

歐盟目前正展開1項貿易調查，預計將對混合動力汽車實施更長期的進口限制。這些措施預計最終將持續4年，進口配額每12個月上調6%。

歐盟公布的保障措施也將影響其他主要交易夥伴。在臨時措施實施期間，歐盟從日本進口的汽車數量上限為17萬輛，土耳其為12.6萬輛、英國為10.5萬輛、南韓為6.7萬輛，美國則為1.8萬輛。

中國商務部24日以新聞發言人答記者問的形式發聲明稱，歐盟於10月30日對進口混動汽車發起全球保障措施調查，不到1個月又決定採取臨時保障措施。

聲明稱，此前中歐雙方本著相互尊重、平等協商的原則，在中歐貿易投資磋商機制項下進行了立案前磋商，並就混動汽車貿易達成了合法合規、務實平衡的安排。

聲明提到，希望歐盟切實遵守雙方共識，嚴格依照世貿組織規則，不折不扣落實非歧視原則，公平、公正開展相關調查。中國將密切關注歐盟後續調查進展，保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利，堅決維護中國相關產業正當權益。

聲明還稱，中國重申保護主義沒有出路，開放合作才是正道。當前，全球汽車產業正處於綠色轉型的關鍵階段，開放合作是必然趨勢。中歐汽車產業優勢互補、深度融合，深化合作符合雙方共同利益。希望歐盟與中國相向而行，為雙方產業提供穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，推動雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。