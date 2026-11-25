AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部正尋求通用汽車等汽車業者協助生產無人機，藉其供應鏈與產能補足軍方對偵察與攻擊無人系統的迫切需求。

知情人士透露，五角大樓正在與通用汽車（GM）及其他製造商磋商，尋求協助大規模生產無人機 。這是美國軍方欲借助汽車業龐大生產線以提高關鍵軍火裝備的最新舉措。

美國國防部領導人一直在積極動員汽車製造商及其成熟供應鏈 ，以協助擴大從飛彈到戰術卡車等各類軍事裝備的產量。如今，五角大廈 希望這些企業幫助緩解無人系統短缺的問題，包括在全球衝突中變得至關重要的偵察與攻擊無人機。

知情人士說，按照擬議中的協議，汽車公司將向無人機企業供應零組件。其中一個方案是通用正在考慮是否生產無人機馬達，但其尺寸較接近騎乘式割草機使用的動力裝置而非汽車引擎。國防部官員也已與福特汽車、加拿大汽車零件巨頭麥格納，以及包括汽車業以外的其他製造業者負責人會面。

目前尚未敲定任何協議。知情人士說磋商仍處於初步階段，而參與磋商的人士則表示，迄今收到的汽車業高層反應不一。

儘管五角大廈表示，計畫在未來幾年採購數百萬架無人機，但國防部領導人說，他們已意識到美國無人機企業無法勝任這麼大的生產規模，許多企業缺乏足夠的製造經驗或產能。

而對美國汽車大廠及供應商而言，加入軍方供應體系的前景充滿風險。無人機的利潤微薄，尤其是在戰爭扮演要角的小型消耗型無人機，業者很可能因此虧損。