Anthropic的估值走勢(資料來源：申報文件、媒體報導)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic掛牌後股價快速回落，跌破83美元發行價；市場憂心AI成長放緩、未來大量解禁股釋出，加上資金轉向輝達，使股價承壓。

Anthropic 股價在24日美股早盤下跌7.4%至每股81.15美元，上市不到一周跌破83美元的首次公開發行股票（IPO）發行價，讓之前申購搶進這樁史上最大IPO的投資人帳面虧損。

Anthropic 19日在那斯達克掛牌，開盤價111.50美元，較發行價高出34%，盤中最高來到115.10美元，掛牌首日收漲17%，但股價隨後幾天被捲入科技股賣壓。Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)23日宣布黃仁勳 回任執行長，激勵輝達股價大漲30%左右，並帶動AI股反彈，Anthropic卻逆勢下跌1.4%，24日早盤續跌。

Anthropic和輝達有密切連結，因為後者的加速器廣泛用於資料中心，讓前者透過租用算力來訓練或運行其模型。儘管如此，市場資金可能是因為23日一窩蜂湧向輝達，導致Anthropic下跌。

Needham分析師柏格（Scott Berg）另指出，有兩個理由也讓交易員對買進Anthropic股票審慎以對。第一個是在爆炸性成長的2026年後，Anthropic明年是否也可以看到同樣的成長勢頭，令人存疑。各界預期Anthropic 2027年淨新增的營收介於500億到1,250億美元之間，範圍之所以這麼大，反映對該公司成長展望的不確定性。

另一個議題是當閉鎖期屆滿時，「未來90-120天將有來自員工和pre-IPO募資持有者所釋出到市場的大量股票」，12月15日就有多達3.03億股出籠、2027年1月5日又有3.03億股，到明年2月初還有7億股。柏格說，股價要上漲，前提是要能吸納這些供給。

UniCredit首席股票策略師史托克（Christian Stocker）在報告中寫道：「市場已不再毫無節制的樂觀。估值愈來愈反映出一種擔憂：AI相關支出產生回報的速度，可能比先前預期的更慢、過程更不平順，獲利也更少。」

不過，知名科技股IPO破發並非特例。SpaceX約一個月才破發，臉書（現為Meta）2012年上市第二個交易日就跌破發行價。相較之下，Anthropic首日熱潮消退得確實也很快，但上市初期破發未必代表長期表現也是如此。

指數型基金可能會對Anthropic提供某種程度的買盤支撐。指數再平衡分析公司Intropic估計，到年底，被動型基金可能買入多達30%的發行股份。MSCI將從11月30日收盤起將Anthropic納入其全球標準指數。