中國對歐盟貿易順差(資料來源：彭博資訊)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟對中國、日本等多國進口油電混合車實施臨時配額，並展開調查，預計未來可能轉為持續4年的長期限制，顯示其貿易保護政策明顯升溫。

歐盟 對來自中國、日本 、土耳其 、英國及其他國家進口的油電混合汽車，實施臨時進口限額，同時展開一項貿易調查，預計最終將對這類汽車進入歐盟市場實施為期數年的限制。

歐盟執委員會24日公布，這項臨時措施將從12月1日持續至明年6月18日，在這段期間，來自中國的油電混合汽車進口上限為19萬1780輛。布魯塞爾當局上月才與北京達成協議，將中國油電混合汽車對歐盟出口限制在35萬輛左右，約為今年預計進入歐盟市場數量的一半。

歐盟執委會目前正在進行一項貿易調查，預計將導致對油電混合汽車實施更長期的進口限額，相關措施最終將持續四年，進口上限每12個月提高6%。歐盟執委會的調查是基於2025年下半年和2026年上半年的進口數據，重點明顯集中在中國出口上。

中國商務部對此表示，中方將密切關注後續調查進展，保留在世界貿易組織（WTO）框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利，堅決維護中國相關產業正當權益。

這項臨時措施顯示歐盟對中國的立場日趨強硬，布魯塞爾正試圖縮減對中國的巨額貿易逆差，去年歐對中的入超金額達到3600億歐元(約3946億美元)。另據彭博資訊先前報導，歐盟還在研究對中國化工和機械等其他產業採取類似措施。

歐盟的其他主要貿易夥伴也將受影響，在這段期間，日本汽車的進口上限為17萬889輛，土耳其為12萬6320輛，英國為10萬5402輛，南韓為6萬7924輛，美國為1萬8482輛。其他受影響國家還包括墨西哥、摩洛哥及塞爾維亞，超過配額的進口將不被允許進入歐盟市場。但這些措施不適用於歐洲經濟區國家、烏克蘭以及部分開發中國家。

對汽車進口祭出新限額，也反映出歐盟貿易政策的保護主義色彩日益濃厚，對於長期倡導自由貿易的歐盟而言，這是一個顯著轉變。近幾個月來，歐盟跟隨全球趨勢，通過關稅、配額以及「歐洲製造」相關立法保護本土產業。

此外，歐盟執委會正計劃推出新工具，包括使用關稅和配額，以推動關鍵領域供應來源多元化。其中正在敲定一項新機制，使歐盟能迅速反制來自中國等國家的貿易行動。這項名為ReadyEU的工具，將允許歐盟阻止部分商品和服務進入這個擁有4.5億消費者的單一市場。歐盟執委會預計下月17至18日歐盟領袖在布魯塞爾舉行會議之前，公布這套方案。