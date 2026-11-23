南韓政府救市措施未交代穩定基金進場時間與規模，難挽投資人信心，Kospi指數周一續跌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓政府雖宣布準備穩市基金並加強查緝非法放空，但因未交代啟動時點與可動用金額，市場仍續跌，凸顯政策訊號不足。

南韓 政府喊話救市，股市卻續跌，彭博資訊指出，原因之一是穩定基金何時進場、能拿出多少錢，沒說清楚。

Kospi指數繼上周五大跌5.2%後，周一盤中最深重挫5.5%至4,586.8點，午盤時跌幅收斂至3.12%。

財政部 長李炯日周一重申穩定市場的決心時表示：「我們已明確表達政府穩定市場的承諾，預期這將有助於改善投資人情緒。」但他未交代基金啟動時間與可動用金額，只說是否啟動，將視市場情況決定。

南韓周日宣布將準備股市穩定基金，必要時進場，並且放寬企業買回庫藏股、加強查緝非法放空。

野村控股經濟學家Jeong-Woo Park說，投資人似乎認為宣布的措施沒有實質內容，因此繼續賣股。他指出，這波跌勢的起因並非基本面惡化或金融市場流動性緊縮，政府在現行風險管理架構下很難介入。

南韓股市穩定基金由銀行在內金融機構出資，上次動用是在2008年全球金融海嘯期間。後來市場動盪時，政府也曾宣布準備重啟，包括2020年疫情期間規模約10.76兆韓元的基金，但準備基金與真正掏錢護盤，是兩回事。

相較之下，台灣的國安基金已進場買股，主管機關也收緊放空限制，台股周一盤中一度上漲2.53%。

李炯日表示，南韓現行放空規定已與台灣加嚴後的措施相近，接下來將透過運作約三個月的特別監控小組，加強取締非法放空與不公平交易。

台韓股市先前都是AI晶片熱潮的大贏家。上周全球股市賣壓，源於投資人擔心龐大的AI基礎設施支出能否持續，以及半導體需求前景。

李炯日試圖替晶片業打氣，表示即使存在融資與監管風險，AI帶動的資料中心投資仍可能持續擴張。南韓兩大晶片商已透過長期供貨合約取得大量訂單，庫存也持續快速下降。