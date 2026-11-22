南韓財政部22日也表示，倘若股市情況繼續惡化，準備即刻動用股市穩定基金。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 在台灣祭出禁空令與國安基金後，南韓也宣布若股市持續惡化，將即刻動用股市穩定基金，並同步推出回購、融資與放空監管措施。

繼台灣下達禁空令、動用國安基金救市後，南韓財政部 22日也表示，倘若股市情況繼續惡化，準備即刻動用股市穩定基金，反映韓股上周重摔至十個月低點的壓力。

財長李炯日與其他經濟決策者舉行緊急會議之後，財部發布聲明表示；「必須措施的準備工作...將即刻開始，以便讓證券市場穩定基金，能依據市況馬上啟動。」

其他市場穩定措施包括：上市公司的每日股票回購上限，暫時放寬三個月，以緩和市場波動；且要密切監控槓桿投資與融資追繳，來舒緩賣壓；還要應對非法放空等市場擾亂措施。

南韓Kospi指數20日大跌5%以上，收在1月16日來新低。Kospi上半年暴漲一倍，但如今已從6月高點回檔逾40%。