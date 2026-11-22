跟隨台灣 南韓準備推穩定基金救股市
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在台灣祭出禁空令與國安基金後，南韓也宣布若股市持續惡化，將即刻動用股市穩定基金，並同步推出回購、融資與放空監管措施。
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在台灣祭出禁空令與國安基金後，南韓也宣布若股市持續惡化，將即刻動用股市穩定基金，並同步推出回購、融資與放空監管措施。
繼台灣下達禁空令、動用國安基金救市後，南韓財政部22日也表示，倘若股市情況繼續惡化，準備即刻動用股市穩定基金，反映韓股上周重摔至十個月低點的壓力。
財長李炯日與其他經濟決策者舉行緊急會議之後，財部發布聲明表示；「必須措施的準備工作...將即刻開始，以便讓證券市場穩定基金，能依據市況馬上啟動。」
其他市場穩定措施包括：上市公司的每日股票回購上限，暫時放寬三個月，以緩和市場波動；且要密切監控槓桿投資與融資追繳，來舒緩賣壓；還要應對非法放空等市場擾亂措施。
南韓Kospi指數20日大跌5%以上，收在1月16日來新低。Kospi上半年暴漲一倍，但如今已從6月高點回檔逾40%。
因為韓股上周重挫至10個月低點，Kospi 20日更大跌逾5%，從6月高點回檔超過40%，市場壓力明顯升高，政府因此提前備妥救市工具。 財政部表示，必要措施的準備工作將即刻開始，讓證券市場穩定基金能依據市況立刻啟動，顯示政府已做好隨時介入股市的準備。 南韓還將暫時放寬上市公司每日股票回購上限3個月，並密切監控槓桿投資與融資追繳，同時加強處理非法放空等擾亂市場行為。
精華 FAQ
因為韓股上周重挫至10個月低點，Kospi 20日更大跌逾5%，從6月高點回檔超過40%，市場壓力明顯升高，政府因此提前備妥救市工具。
財政部表示，必要措施的準備工作將即刻開始，讓證券市場穩定基金能依據市況立刻啟動，顯示政府已做好隨時介入股市的準備。
南韓還將暫時放寬上市公司每日股票回購上限3個月，並密切監控槓桿投資與融資追繳，同時加強處理非法放空等擾亂市場行為。
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