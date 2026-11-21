菲律賓軍事基地改建發展局（BCDA）副總裁裴拉塔（Erwin Kenneth Peralta），21日在呂宋島中部新克拉克市向旅菲台商簡報「矽盛世」倡議發展規劃與開發情況。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓加入美國主導的矽盛世倡議後，將新克拉克市打造為先進製造重鎮，並與全國6大科技節點串聯，爭取台商及國際高科技投資。

菲律賓參與美國主導的「矽盛世」倡議，規劃在新克拉克市設立先進製造園區，納入全國6大科技產業節點布局，盼吸引半導體、人工智慧及高科技製造業投資，串聯關鍵礦物、晶片設計、製造及數位基礎設施，提升菲律賓在全球科技供應鏈 的地位。

新克拉克市（New Clark City）位於呂宋島中部丹轆省（Tarlac），總面積約9450公頃，由「菲律賓軍事基地改建發展局」（BCDA）於2012年提出開發構想，原希望把這塊區域發展為後備行政中心。

2025年12月，美國發起「矽盛世」（Pax Silica）國際合作倡議，盼建立安全、可信賴且具韌性的供應鏈。菲律賓於次年4月加入倡議，新克拉克市成為重要節點之一，開發速度隨之增快。

從班巴加省（Pampanga）的克拉克自由港區（Clark Freeport Zone）驅車向北行駛，約半小時即可抵達新克拉克市。過去沿途多為荒草及山路，如今已開拓出6線大道，基礎設施也陸續拔地而起，逐步出現新城市的雛型。

菲律賓台商總會今天辦理「新克拉克市商務之旅」，由總會長謝佳蓁陪同30餘名台商以及駐菲代表處經濟組組長荀玉蓉參訪新克拉克市，了解產業規劃與投資環境，由BCDA副總裁裴拉塔（Erwin Kenneth Peralta）發表簡報。

裴拉塔指出，菲律賓規劃出6大產業節點，圍繞「矽盛世」倡議作完整布局。

6大節點中，新克拉克市將興建先進製造園區；大馬尼拉地區定位為積體電路（IC）設計中心；八打雁省（Batangas）設置AI運算中心；奧羅拉省（Aurora）作為數位連結門戶；布拉坎省（Bulacan）發展晶圓製造中心，南部的民答那峨島（Mindanao）則作為關鍵礦物走廊。

裴拉塔告訴中央社，新克拉克市的先進製造園區面積約1620公頃，目前正進行整體合作框架規劃；作為一項長期計畫，整體開發預計需要約20至25年，第一階段將是未來5年將著重土地整備、公用設施管線及道路等基礎建設，再逐步興建廠房。

他說，菲律賓鄰近台灣，新克拉克市附近的克拉克機場有直飛台灣航班，附近又有蘇比克港（Subic Port）可供海運，具備物流及地理位置優勢，菲律賓政府正積極爭取台灣廠商進駐園區，帶動周邊供應鏈發展。

他說，目前已有3家國際大廠進駐新克拉克市的科技園區，一家製造電動車電池及儲能設備，一家來自台灣的電子設備生產商，以及一家「規模極大」的台灣企業，將為美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）生產衛星相關設備。

台商總會副總會長簡良達受訪時表示，菲律賓政府目前以呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）為整體發展方向，透過不同工業園區及基礎設施，串聯產業鏈。

對於台商關注的水電供應問題，簡良達表示，菲律賓電力及水資源成本相對較高，但新克拉克市正為未來20年的發展需求進行規劃。

他說，當地未來電力需求估計達2000兆瓦，目前政府已引進近200兆瓦可供使用的電力；水資源方面，現有水井供應量目前足以應付需求，相關單位正規劃海水淡化及地表蓄水等方案，以因應未來產業及城市發展所需。

根據菲律賓政府制定的「半導體與電子產業發展路線圖」，目標在2030年培育12萬8000名技術人才，同時將半導體及電子產品出口額提升至1100億美元，從現行製造產業朝先進封裝、IC設計及高附加價值製造的方向前進。

菲律賓台商總會21日辦理「新克拉克市商務之旅」，由總會長謝佳蓁（右5）陪同30餘名台商參訪新克拉克市，了解產業規劃與投資環境。（中央社）