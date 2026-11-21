AI摘要 文章摘要整理： 放空機構報告質疑超微與多家中國及受制裁企業往來恐遭美方嚴查，並指其授權收入與黑名單中國合資企業相關，拖累股價大跌。

美國放空機構Hunterbrook Media報告指出，晶片大廠超微 （AMD）與中國實體的往來可能招致美國監管機關更嚴格審查，因為其中部分實體與遭列入黑名單企業有關聯。消息引發超微股價19日大跌7.7%，20日早盤續跌逾3%。

根據報告，超微較新版韌體已被中國伺服器製造商浪潮信息（IEIT Systems）納入使用，而浪潮信息已於2025年3月遭美國商務部列入黑名單。這些韌體對其晶片在伺服器中的運作至關重要。

報告指出，三家與浪潮信息關係密切的企業也使用相同的超微韌體，還說中國的至索(Maginfra)、新加坡 的Kaytus，以及美國加州的Aivres都公開銷售以AMD晶片打造的自有品牌伺服器。

Hunterbrook Media還說，超微與其他遭列入黑名單的企業也存在關聯。報告顯示，超微申報2025年有6700萬美元授權收入，經追查後發現，這筆收入來自兩家在2019年遭列入黑名單的中國晶片合資企業。這份報告也對超微能否趁競爭對手輝達（Nvidia）在中國面臨挑戰之際受惠提出質疑。

報告還指出，儘管近期獲得不少正面報導，但超微在面對輸中晶片管制措施方面面臨的風險似乎不亞於輝達。