各國舉債、AI熱潮 歐洲債券發行金額首度衝破2.2兆美元
歐洲今年債券發行首度突破2兆歐元，主因是政府持續舉債與AI熱潮帶動超大規模雲端業者大量發債籌資。
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歐洲今年債券發行首度突破2兆歐元，主因是政府持續舉債與AI熱潮帶動超大規模雲端業者大量發債籌資。
歐洲債券發行金額已首度衝破2兆歐元（2.2兆美元），反映各國政府持續舉債，及人工智慧（AI）熱潮下龐大的資金需求。
根據彭博彙整數據，歐洲公開聯合承銷債券市場今年累計發行額，19日首度突破2兆歐元；其中，企業發債規模較去年增加約490億歐元，光Alphabet、亞馬遜及Meta等超大規模雲端業者（Hyperscaler），就貢獻了約375億歐元的增額，以支應AI資料中心與基礎設施的資金需求。
根據李松鎮（Song Jin Lee，音譯）為首的滙豐策略師本周發布的2027年展望報告稱，「非金融業借款成長，大多來自美國企業尋求透過多個債券市場籌資。」
不過，Hyperscaler接連鉅額發債，已促使投資人要求更高的新債發行溢價。Hyperscaler發行的歐元債券，在次級市場的交易水準，已與信用評級比這些業者實際評級低數級的債券相當。
政府、跨國機構及政府支持組織的聯合承銷發債規模仍維持歷史高檔，但與去年水準相近。這類發行約占整體市場的40%。
聯合承銷發債熱潮，也是歐洲更廣泛舉債趨勢的一環。各國政府透過標售公債籌資，以支應國防與基礎設施支出。在發債規模居高不下之際，能源成本攀增也推升債券殖利率。
主要因政府為國防與基礎設施支出持續舉債，加上AI熱潮帶動企業資金需求暴增，使聯合承銷債市今年累計發行額首次跨過2兆歐元。 Alphabet、亞馬遜及Meta等超大規模雲端業者貢獻最明顯，合計約帶來375億歐元的增額，主要用於AI資料中心與相關基礎設施投資。 由於Hyperscaler接連大額發債，投資人開始要求更高的新債發行溢價；其歐元債在次級市場的交易水準，已接近評級低數級債券。
精華 FAQ
主要因政府為國防與基礎設施支出持續舉債，加上AI熱潮帶動企業資金需求暴增，使聯合承銷債市今年累計發行額首次跨過2兆歐元。
Alphabet、亞馬遜及Meta等超大規模雲端業者貢獻最明顯，合計約帶來375億歐元的增額，主要用於AI資料中心與相關基礎設施投資。
由於Hyperscaler接連大額發債，投資人開始要求更高的新債發行溢價；其歐元債在次級市場的交易水準，已接近評級低數級債券。
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