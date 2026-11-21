紐約金價20日盤中重挫3.1%，跌到每盎司3514.69美元。圖為美國紐約珠寶黃金市場18日的黃金交易標牌。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 金價因聯準會升息預期、美元走強與美債殖利率居高不下而重挫，周線跌幅逼近9%，並受AI股賣壓與市場獲利了結情緒拖累。

金價 連跌五天，朝3月來最大周線跌幅邁進，反映聯準會 12月升息箭在弦上，加上人工智慧（AI）概念股賣壓不止，促使投資人獲利了結彌補損失。

紐約金價20日盤中重挫3.1%，跌到每盎司3514.69美元，周線跌幅逼近9%，眼看將寫下止於3月20日當周以來最大的周線跌幅紀錄。銀價一周以來跌幅約14%。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比19日表示，將考慮所有能抑制通膨 的選項，加入近來聯準會其他官員暗示升息的行列。進一步升息展望通常對不孳息的黃金是利空。

此外，美元指數本周來挺升0.5%，以美元計價的黃金買氣隨之減弱。美國公債殖利率居高不下，則削弱黃金相對於公債的投資吸引力。

Global X ETFs策略師賈斯汀林說，金價正遭遇逆風，在3300美元至3400美元之間的技術支撐薄弱。他說：「金價此刻看來非常脆弱，目前看不出有什麼能扭轉頹勢。」

自從2月底美伊戰爭爆發以來，金價大約已跌掉三分之一，反映能源價格上揚助長通膨的顧慮。

最近AI股前景烏雲密布導致科技股賣壓沉重，全球股市出現逾三年來最長一波跌勢，也波及金市。

Capital.com資深市場分析師羅達說：「在美國升息在即的預期下，一波被迫出清部位的賣壓似乎正席捲各類資產市場，導致殖利率走高和美元挺升，金價於是承受壓力。」