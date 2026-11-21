金價狂跌 面臨3月來最大周跌幅 反映聯準會升息箭在弦上
金價因聯準會升息預期、美元走強與美債殖利率居高不下而重挫，周線跌幅逼近9%，並受AI股賣壓與市場獲利了結情緒拖累。
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金價因聯準會升息預期、美元走強與美債殖利率居高不下而重挫，周線跌幅逼近9%，並受AI股賣壓與市場獲利了結情緒拖累。
金價連跌五天，朝3月來最大周線跌幅邁進，反映聯準會12月升息箭在弦上，加上人工智慧（AI）概念股賣壓不止，促使投資人獲利了結彌補損失。
紐約金價20日盤中重挫3.1%，跌到每盎司3514.69美元，周線跌幅逼近9%，眼看將寫下止於3月20日當周以來最大的周線跌幅紀錄。銀價一周以來跌幅約14%。
芝加哥聯準銀行總裁古斯比19日表示，將考慮所有能抑制通膨的選項，加入近來聯準會其他官員暗示升息的行列。進一步升息展望通常對不孳息的黃金是利空。
此外，美元指數本周來挺升0.5%，以美元計價的黃金買氣隨之減弱。美國公債殖利率居高不下，則削弱黃金相對於公債的投資吸引力。
Global X ETFs策略師賈斯汀林說，金價正遭遇逆風，在3300美元至3400美元之間的技術支撐薄弱。他說：「金價此刻看來非常脆弱，目前看不出有什麼能扭轉頹勢。」
自從2月底美伊戰爭爆發以來，金價大約已跌掉三分之一，反映能源價格上揚助長通膨的顧慮。
最近AI股前景烏雲密布導致科技股賣壓沉重，全球股市出現逾三年來最長一波跌勢，也波及金市。
Capital.com資深市場分析師羅達說：「在美國升息在即的預期下，一波被迫出清部位的賣壓似乎正席捲各類資產市場，導致殖利率走高和美元挺升，金價於是承受壓力。」
紐約金價20日盤中重挫3.1%，跌至每盎司3514.69美元，已連跌5天，周線跌幅逼近9%，幾乎要寫下3月20日當周以來最大的周線跌幅。 因為黃金本身不孳息，若市場預期聯準會12月可能再升息，資金就更傾向流向殖利率較高的資產，黃金的相對吸引力因此下降，價格承受壓力。 美元指數本周上漲0.5%，使美元計價黃金買氣減弱；美債殖利率居高不下也削弱吸引力，另外AI概念股賣壓與全球股市回跌，進一步帶動投資人出清黃金部位。
精華 FAQ
紐約金價20日盤中重挫3.1%，跌至每盎司3514.69美元，已連跌5天，周線跌幅逼近9%，幾乎要寫下3月20日當周以來最大的周線跌幅。
因為黃金本身不孳息，若市場預期聯準會12月可能再升息，資金就更傾向流向殖利率較高的資產，黃金的相對吸引力因此下降，價格承受壓力。
美元指數本周上漲0.5%，使美元計價黃金買氣減弱；美債殖利率居高不下也削弱吸引力，另外AI概念股賣壓與全球股市回跌，進一步帶動投資人出清黃金部位。
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