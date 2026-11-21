SpaceX在19日透過特殊目的機構發債320億美元，採購輝達AI晶片供自家租用約五年。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX以特殊目的機構融資購買約473億美元輝達Rubin GPU供地面資料中心使用，並以嚴格條款維持投資級評等，但銀行限制晶片不得送上太空。

SpaceX 在19日透過特殊目的機構發債320億美元，採購Nvidia(輝達，另譯英偉達)AI晶片供自家租用約五年，讓借款不列入資產負債表。不過，貸款銀行要求限制馬斯克將擔保晶片送上太空，以免違約時無法取回變賣。

彭博報導，這批債券分三檔發行，由高盛 和阿波羅全球管理主導，搭配銀行貸款，整體籌資逾400億美元。金融時報則指出，這項「土星計畫」（Project Saturn）總額為430億美元。

先前文件顯示，這筆資金將用於採購約473億美元輝達最新的Rubin 圖形處理器（GPU），預計明年1月開始交貨。晶片由Saturn Funding Trust特殊目的機構採購，交由阿波羅支持的機構管理，再出租給SpaceX。

最大一檔A3類債券約252億美元，殖利率為8.259%，高於美國投資級債券周四平均的5.95%。穆迪給予這筆債務A3評等，比SpaceX本身高一級；KBRA則評為A-。

評等獲得支撐，部分原因是租約訂有嚴格付款條款：即使設備故障，或發生天災等不可抗力事件，SpaceX仍須付款。新債2032年到期，但本金將在不到四年內償清，以降低債權人風險。

金融時報引述知情人士說，貸款銀行還試圖禁止SpaceX把擔保的晶片送上太空，以免日後違約，無法取回出售。這項限制是否納入最終文件，目前仍不清楚。SpaceX則說，這批晶片計畫用於地面；穆迪報告也指出，設備將部署於SpaceX持有多數股權、控制及營運的美國資料中心。

這種安排有助SpaceX維持投資級信評，但晶片融資仍是新領域，投資人須評估設備使用年限、殘值及複雜交易結構。CreditSights主管Davis Hebert說，SpaceX先前發行的無擔保債券讓投資人虧損，客戶因此對新案抱持疑慮，必須提供較高殖利率吸引買家。

Shorecliff資產管理投資長Grant Nachman則認為，交易設計巧妙，可能吸引追求投資級債券較高收益的保險資金，並成為後續發債的先例。