擔心龐大的AI投資能否回本，導致投資人加速撤出風險資產，全球股市殺聲震天。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic成功掛牌仍無法平息市場對AI獲利與回本的擔憂，疊加升息、晶片管制及黃仁勳去職疑慮，帶動全球股市全面回檔。

美國AI新創公司，全球股市殺聲震天，賣壓從美股蔓延到亞股，連歐股 也都遭到波及。市場擔心的已不只是股價漲太多，而是龐大AI投資能否回本；Nvidia(輝達，另譯英偉達)前執行長黃仁勳 去職、晶片管制可能收緊，加上美國升息預期，導致投資人加速撤出風險資產。

在美股前一天開高走低後，亞股20日全面下挫，台股加權指數重摔6%，在亞洲主要市場中跌勢最重，韓股大盤Kospi指數挫5.2%，日經225指數也跌逾5%。

歐股也受影響，歐洲Stoxx 600指數20日盤中下跌1%，被視為歐洲兩大為AI交易做避險的英國富時100指數、瑞士SMI指數相對抗跌，同樣難逃下跌命運。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾說，亞洲全面轉向避險，股市普遍遭到拋售。多項疑慮同時壓抑信心，包括市場對AI行情揮之不去的疑問。

這波拋售的核心是Anthropic 掛牌成功，仍未能解答整個AI產業的獲利問題。Anthropic19日以每股83美元掛牌，一度漲至115.1美元，終場漲17%至97.17美元。

Capital.com資深金融市場分析師羅達說，Anthropic上市案雖轟動市場，仍不足以消除投資人對AI行情及整體股市前景的疑慮。AI行情退燒，加上聯準會可能繼續升息，市場信心已相當脆弱，悲觀情緒還可能引發更多賣壓。

盛寶市場首席投資策略師查納娜則點出更深層的問題，「投資人開始懷疑，先進AI是否正成為一項極為成功的技術，卻愈來愈難成為能賺取可觀報酬的生意。」

換言之，AI應用快速普及，不代表投入鉅資的業者都能獲利。市場如今更在意，業者為晶片和資料中心投入、借貸的龐大資金，最終能否換得足夠的回報。

黃仁勳突然去職，也讓這些疑問更難消除。輝達不僅供應晶片，還透過投資及融資支持AI合作夥伴，市場正重新評估，少了這位長年掌舵者，輝達將如何經營這套關係，以及由誰接班。

政策風險也接踵而來。美國民主黨期中選舉大勝後，也引發市場對美國可能進一步收緊高階晶片出口管制的擔憂。