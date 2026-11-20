外資19日大舉湧入印度資產，買超逾8億美元印度股票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI行情降溫使台韓股承壓之際，外資大量回流印度資產，推升印股、盧比同步走強，高盛也看好其獲利與內需前景。

人工智慧（AI）交易19日持續退燒，美股 重挫，亞洲股市也跟進走跌，外資卻繼續湧入印度 資產，當日買超逾8億美元印度股票。外國機構投資人大舉回流印度股市，11月累計買超逾130億美元，帶動印股逆勢上漲、盧比升值，成為全球AI交易退潮下的受惠市場。

彭博數據顯示，印度已成為新興市場中吸引最多外資流入股市的國家，亞洲其他市場中，11月僅馬來西亞和菲律賓同樣吸引外資買超。隨著投資人重新評估AI相關股票投資部位，先前備受青睞的台股和韓股遭遇沉重賣壓，本月跌幅一度高達20%，印股則逆勢上漲逾10%。

外資11月回流印股，扭轉5月至10月連續六個月賣超的局面，並已連續14個交易日買超印度股票。此前，外資10月淨流出4,516.171億盧比（48.66億美元），9月也撤出4,401.282億盧比（47.42億美元），凸顯海外投資人重新看好印度股市。

這波買盤推升印度Sensex指數19日大漲990點至83,022點，Nifty指數也上漲286點至25,514點。銀行股領漲大盤，Nifty銀行指數首度突破63,000點，收在63,063點的歷史新高。

外資持續流入也帶動盧比升值。儘管聯準會（Fed）升息預期升高，加上避險需求推升美元指數，外資買盤仍協助盧比抵禦這些不利因素。盧比兌美元19日升至93.3340盧比，優於前一交易日收盤的93.4175盧比，本月累計升值1.75%，成為表現最佳的亞幣。

高盛已將印股投資評等上調至「加碼」，並預估Nifty 50指數明年底將升至28,500點，相較於18日收盤的25,227.95點，意味著還有約13%的上漲空間。

高盛指出，企業獲利優於預期、內需強勁、盧比走勢趨穩，加上外資持股比重降至十多年來低點，使印度成為尋求分散投資、降低AI相關股票曝險的投資人眼中，具有吸引力的投資市場。

高盛預期，MSCI印度指數成分股的獲利，今年將成長11%，未來兩年每年成長15%，優於多數亞洲其他市場；此外，儘管印度實質國內生產毛額（GDP）成長率明年預估由今年的7.9%、放緩至7.2%，但仍極具韌性。