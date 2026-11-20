台股加權指數盤中狂跌逾2000點，在主要亞洲市場中跌勢最重。韓日股也分別大跌4.8%。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic IPO未能穩住信心，亞洲AI與科技股遭全面拋售，投資人更擔憂龐大AI資本支出難回本，並受黃仁勳去職、政策管制與升息預期衝擊。

亞洲股市周五賣壓全面湧現，Anthropic 史上最大IPO未能挽回AI股信心，台股 盤中跌逾5%，南韓Kospi和日本日經225指數一度各跌4.8%，陸港科技股也遭拋售。分析師指出，市場擔心的已不只是股價漲太多，而是龐大AI投資能否回本；黃仁勳 去職、晶片管制可能收緊，加上美國升息預期，也使投資人加速撤出風險資產。

台股加權指數盤中跌幅擴大至逾5%，狂跌逾2,000點，在主要亞洲市場中跌勢最重。南韓Kospi一度下跌4.8%，三星電子和SK海力士是拖累大盤的主要個股；日本日經225指數一度下挫4.8%，東證指數跌3%，軟銀集團、記憶體大廠鎧俠及載板業者揖斐電，上午盤中均重挫逾10%。

科技股頹勢擴散至整體市場。彭博追蹤的MSCI亞太指數下跌3%，降至4月以來最低。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）說：「亞洲今天全面轉向避險，股市普遍遭到拋售。多項疑慮同時壓抑信心，包括市場對AI行情揮之不去的疑問。交易員正減少風險部位，明顯轉向較安全的資產。」

中港股市也未能倖免。科創50指數周五開盤跌逾3%，和創業板指數率中股下跌。香港恒生指數一度下跌近1.6%，較今年1月收盤高點回跌幅度逼近兩成，網易是主要拖累；恒生科技指數下挫逾3%，可能連跌八個交易日。

這波拋售的核心，是Anthropic掛牌成功，仍未能解答整個AI產業的獲利問題。Anthropic周四以每股83美元掛牌，一度漲至115.10美元，終場漲17%至97.17美元；但盤後又跌4.7%至92.60美元，低於掛牌首日盤中最低價，使亞洲市場更加不安。

Capital.com資深金融市場分析師羅達（Kyle Rodda）說，Anthropic的IPO雖轟動市場，仍不足以消除投資人對AI行情及整體股市前景的疑慮。他認為，AI行情退燒，加上Fed可能繼續升息，市場信心已相當脆弱，悲觀情緒還可能引發更多賣壓。

盛寶市場首席投資策略師查納娜（Charu Chanana）則點出更深層的問題：「投資人開始懷疑，先進AI是否正成為一項極為成功的技術，卻愈來愈難成為能賺取可觀報酬的生意。」她說，蘋果據報正開發自家AI代理，更加深了相關疑慮。

換言之，AI應用快速普及，不代表投入鉅資的業者都能獲利。市場如今更在意，業者為晶片和資料中心投入、借貸的龐大資金，最終能否換得足夠回報。

黃仁勳突然去職，也讓這些疑問更難消除。輝達不僅供應晶片，還透過投資及融資支持AI合作夥伴，市場正重新評估，少了這位長年掌舵者，輝達將如何經營這套關係，以及由誰接班。

沃特爾說，科技股先前承載過高期待，如今遭到重擊。Anthropic強勁的掛牌表現，無力帶動整體AI股，因為成長能否延續、供應鏈取得是否順暢，以及黃仁勳離開後的輝達前景，仍主導市場情緒。

政策風險也接踵而來。美國民主黨在期中選舉大勝後，反對資料中心興建的聲浪更受關注，投資人擔心開發案可能延誤。另據報導，台積電、三星暫停向大陸客戶供應部分晶片，也引發市場對美國可能進一步收緊高階晶片出口管制的擔憂。

Fed偏鷹的立場則增添壓力。利率期貨顯示，市場幾乎認定12月將升息1碼（0.25個百分點）。沃特爾指出，Anthropic掛牌的帶動效果有限，加上Fed官員傾向繼續緊縮，都在壓抑買氣。

Rayliant Global Advisors投資管理主管Phillip Wool雖未看空AI，仍提醒，現在已不能只買進一籃子AI硬體股，就認為足以獲利，挑選個股變得重要。

他說：「回顧過去科技熱潮的興衰循環，我也相當確信，如果部分風險真的開始浮現，股價還可能有很大的下跌空間。」