國際能源總署（IEA）署長畢羅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： IEA指出，AI資料中心投資與用電需求暴增，可能壓垮電網並推升碳排；同時中東局勢加深亞洲對LNG供應依賴的疑慮。

國際能源總署（IEA）警告，人工智慧（AI）資料中心投資激增，恐讓全球電網不堪負荷。IEA並說，部分國家投資擴產液化天然氣（LNG），但中東戰爭讓亞洲對依賴外來能源日趨審慎，恐增添變數。

IEA在年度世界能源展望中指出，在部分資料中心快速成長的主要市場，規畫中的開發案若全數落實，用電需求將超過目前的尖峰用電。不到100個大型AI資料中心開發案，合計所需電力就達50GW（百萬瓩），大約相當於英國的尖峰用電需求。

AI是全球成長最快的用電需求來源之一，AI在部分大型公司快速普及，已使電力用量激增，導致社區反彈，民眾擔心會推升電力成本。

報告指出，2025年全球資料中心投資達5650億美元，到2030年，全球還將投入約4兆美元。為追蹤這波擴建，IEA開始利用衛星影像，監測93座大型AI資料中心施工進度。分析發現，短短兩年內，資料中心算力成長十倍。

科技企業雖然是全球最大的企業綠電買家，資料中心迅速擴張，仍推高化石燃料需求。IEA預估，資料中心碳排至2030年將增加七成，反映燃氣和燃煤電廠的供電增加。

另一方面，IEA說，美國和卡達規畫投入數千億美元，未來數十年大幅擴充LNG供應。但IEA署長畢羅（Fatih Birol）指出，亞洲對於依賴外國LNG，日益感到不安。

畢羅說：「四年內，我們經歷了兩次重大天然氣危機。」他表示，感受到亞洲對興建新LNG接收站和管線有所遲疑。

IEA認為，石油和天然氣進口國可能會更倚重本土能源，例如煤炭、核能和再生能源，並加快運輸和供暖電氣化。這可能改變油氣需求，也使新供應設施的龐大投資面臨風險。

IEA還估計，若全球投資約2400億美元，開發新的輸油管線與新的能源供給來源，可望終結世界對荷莫茲海峽的依賴。畢羅接受英國金融時報（FT）訪問時說：「全球並非不能在沒有這條海峽的情況下運作。這很困難，但做得到。」

報告指出，無須依靠荷莫茲海峽，就能平衡油市供需。方法是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克，興建新管線，可讓繞過海峽的原油運輸量，增至每日約1500萬桶。若加上石油需求下降、其他地區增產，荷莫茲海峽運輸的石油，至2035年可能從戰前每日2000萬桶降至僅200萬桶。但卡達LNG出口，並沒有替代路線。卡達是世界最大的LNG供應國之一。