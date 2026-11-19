國際能源總署（IEA）署長畢羅質疑市場能否消化LNG業者擴產後的需求。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： IEA指出AI資料中心擴張將重壓電網並推升排碳，同時油氣市場受地緣風險與需求轉變影響，LNG業者押注亞洲成長卻面臨買家縮手疑慮。

國際能源總署（IEA）警告，人工智慧（AI）資料中心投資激增，恐讓全球電網不堪負荷。另一方面，伊朗戰爭造成的能源供應衝擊，也促使各國設法減少仰賴進口化石燃料，為押注亞洲需求、大舉擴產的液化天然氣（LNG）業者增添變數。

IEA在年度「世界能源展望」中指出，在部分資料中心快速成長的主要市場，規劃中的開發案若全數落實，用電需求將超過當地目前的尖峰用電。其中，不到100個大型AI資料中心開發案，合計所需電力就達50GW（百萬瓩），約相當於大不列顛的尖峰用電需求。

報告指出，2025年全球資料中心投資達5,650億美元，到2030年，全球還將投入約4兆美元興建資料中心。預期的成長約四分之三來自供AI訓練和應用使用的資料中心，而非雲端儲存、影音串流等傳統用途。

為追蹤這波擴建，IEA已開始利用衛星影像，監測93座大型AI資料中心的施工進度。分析發現，短短兩年內，資料中心容量已增至原來的十倍。

科技企業雖然是全球最大的企業綠電買家，資料中心迅速擴張，仍推高化石燃料需求。IEA預估，因燃氣和燃煤電廠供電增加，資料中心碳排放至2030年將增加七成。

IEA估計，即使荷莫茲海峽無法恢復運輸，全球仍可能透過約400億美元的新管線投資，加上2,000億美元開發其他地區油田，讓石油市場重回供需平衡。

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）接受金融時報訪問時說：「全球並非不能在沒有這條海峽的情況下運作。很困難，但做得到。」

報告指出，沙烏地阿拉伯透過東西向輸油管線，將石油改由紅海出口，在戰爭最初幾個月保住約600億美元收入。沙國、阿拉伯聯合大公國和伊拉克若興建新管線，繞過海峽的原油運輸量可增至每日約1,500萬桶。

若加上石油需求下降、其他地區增產，經荷莫茲海峽運輸的石油，至2035年可能從戰前每日2,000萬桶降至僅200萬桶。不過，全球主要LNG生產國卡達的出口，並沒有替代路線。

LNG業者面臨的問題也不只是運輸安全。美國和卡達帶頭規劃投入數千億美元，未來數十年大幅擴充供應，押注需求成長，尤其看好亞洲市場。但接連發生的天然氣危機，可能讓買家重新考慮是否繼續擴大進口。

畢羅說：「四年內，我們經歷了兩次重大天然氣危機。」他表示，如今已感受到亞洲對興建新LNG接收站和管線有所遲疑。

IEA認為，石油和天然氣進口國可能轉而更倚重本土能源，例如煤炭、核能和再生能源，並加快運輸和供暖電氣化。這可能改變油氣需求，也使新供應設施的龐大投資面臨風險。

畢羅說：「我看不出全球能源市場還有什麼切實可行的辦法，能恢復從前的局面。」

不過，各國仍有取捨：一方面希望降低對進口化石燃料的依賴，另一方面，戰後若出現石油供過於求、價格低廉的局面，又可能吸引買家。

對LNG業者而言，擴產後是否有足夠需求承接，尤其值得關注。

畢羅說：「有些人對LNG的未來抱持疑問，這當然有道理。大量LNG供應即將湧入，但問題是，有沒有買家？」