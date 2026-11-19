AI摘要 文章摘要整理： AI題材轉弱後，外資轉向印度股市避險，本月淨買超金額創下新高，反映油價回落、獲利改善與市場輪動正推升對印股的信心。

近來人工智慧（AI）交易疲軟，結果促使外國投資人恢復對印度 股市的胃納。據彭博資訊的資料，全球基金本月來已淨買進96.1億美元的印度股票，單月買進金額超過2020年11月締造的舊紀錄。

印度股市先前因AI領域投資有限、能源價格上漲，以及企業獲利疲軟而備受冷落，外資連續數月賣超，包括3月創紀錄的資金外流。但隨著油價回落和獲利前景改善，印度現在反而成為全球科技股拋售潮的避險工具。

美國銀行（BofA）表示，隨著外資重建對印度的曝險部位，資金流入可能加速，目前主動式純多頭基金對印股的減碼部位，已接近歷史高點。分析師說，隨著近期市場資金從科技股輪動並重新看好印度，外資被迫回補部位，進而創下單月買超的新紀錄。

彭博資訊策略師錢杜卡表示，由於持有部位仍低、企業獲利動能正在改善，以及與AI和油價相關的不利因素正在緩解，11月創紀錄的外資流入可能還有成長空間。如果印度與新興市場之間的獲利差距縮小，這波反彈可能會從戰術性輪動轉變為更持久重建對印股的曝險。

市場對印度的情緒顯著逆轉，MSCI印度指數已幾乎抹平今年以來的跌幅。這種轉變也反映在持有部位上，據美銀亞洲基金經理人調查，對印股的部位已升至「加碼」，為今年1月以來首見。