美元指數走勢(資料來源：彭博資訊)

AI摘要 文章摘要整理： 美元因聯準會可能持續升息與美國經濟數據強韌而大幅反彈，創下19個月高點；同時歐元、新興貨幣受壓，金價也跌破3800美元。

美元匯率從今年夏季以來的強勁升勢，已經弭平去年4月美國總統川普關稅 「解放日」以來的跌幅。美元對一籃子6種主要貨幣的美元指數18日一度上升0.4%，至103.91，觸及19個月高點，主因市場預期聯準會 （Fed）將進一步升息，以抑制通膨。在此同時，金價欲振乏力，現貨價18日盤中跌破每英兩3800美元關卡，是2025年9月以來首見。

從今年9月Fed開始升息以來，美元便節節攀高；聯邦資金利率期貨顯示，交易商預料12月Fed將再度升息，且明年將再升息2碼。10月美國消費者物價指數（CPI）月升0.4%，高於預估，以及理事沃勒表示12月會議Fed應考慮一次升息2碼，使市場的升息預期更強。

升息預期已推升美國公債殖利率，10年期殖利率再度站上5%。ING外匯策略專家皮索利表示，「這是由總體經濟帶動的美元升勢」。

去年美元大幅貶值，主因川普的「貿易戰」引發投資人拋售美國資產，以及擔憂關稅對美國經濟成長的衝擊；今年美元回升，則是受到美國股市急漲，促使資金強勁流入美股，加上美國經濟數據表現強韌。

另外歐元區多國負債沉重，尤其是法國及比利時，以及中國等其他地區經濟成長減弱，都壓抑歐元及其他貨幣。歐元兌美元匯率本周面臨1.10保衛戰。美元升值也加重開發中經濟體的財政壓力，使新興貨幣走貶。

黃金現貨18日一度大跌2.8%，至每英兩3742.94美元，已連續第三個交易日走低。自2月底美伊戰爭爆發以來，金價已下跌超過25%，原因是能源成本上漲推高通膨，並迫使各國央行收緊貨幣政策。市場目前預估聯準會12月和明年1月將各升息1碼，4月前還會再次升息。

華僑銀行策略師認為，目前黃金市場環境艱難，尤其是在購買興趣依然低迷的情況下，黃金價格在4000美元以下的時間愈長，再次面臨拋售壓力的風險就愈大。他還補充說，在沒有任何反轉催化劑的情況下，市場將保持謹慎。