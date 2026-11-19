AI摘要 文章摘要整理： 輝達表示未來將以更嚴謹方式審查AI供應鏈投資與承諾，可能減少對新雲端業者的融資支援，轉而優先扶持大型既有客戶。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)代理執行長柯蕾絲17日於財報會議表示，輝達將開始精挑細選投資對象，但會繼續與實力雄厚的現有客戶合作。言下之意，輝達將開始緊縮融資，「新雲端」（neoclouds）算力供應商恐首當其衝。

柯蕾絲在財報會議中以「有紀律」和「嚴謹」，形容輝達未來對AI供應鏈投資的審查方式。過去幾年，輝達已對OpenAI、Anthropic、CoreWeave和邁威爾等企業投入逾1000億美元，形式包括股權投資及其他資金支持，被稱為「AI界的銀行」。

輝達創辦人黃仁勳 曾把AI產業比喻為五層蛋糕，並在每一層都進行投資。他也曾在台上點名新創企業創辦人，仿照脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的口吻說：「我投資你、我投資你、我投資你。我給你錢、我給你錢。」

如此作法招來外界批評，指輝達與客戶的交易形成「循環交易」，可能人為推高AI與算力需求。但黃仁勳始終極力反駁這些說法。

柯蕾絲表示，輝達「以支持產業生態系為榮，但隨著市場成熟、其他資金來源增加，公司正嚴謹評估未來投資、承諾與擔保」。

如果輝達收緊融資，新興的「新雲端」算力供應商將首當其衝。這個產業近期因為大量舉債備受關注。不過，投資人對輝達財報電話會議內容反應正面，Nebius和CoreWeave股價17日盤後分別大漲逾11%和9%，18日早盤分別漲逾3%、跌約0.4%。

彭博行業研究分析師辛格說：「輝達可能優先運用資產負債表支持供應商，而非為新雲端業者融資。」輝達目前的供應承諾總額達3900億美元，主要來自記憶體晶片採購。

柯蕾絲表示，信用評等未達投資等級的客戶，包括上市新雲端業者與未上市客戶，都必須先找到客戶，確保有人使用他們採購的輝達晶片。

輝達也將優先協助已取得土地、能源和建物的資料中心客戶。柯蕾絲說，這「可能是我們今後的首要工作之一」。

辛格指出，擁有投資級評等的大型雲端業者，未來可能比新雲端業者更能帶動輝達銷售。