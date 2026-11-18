AI摘要 文章摘要整理： 美國升級對中國AI晶片管制，除限制晶片在5國境內移轉，也約束中國企業透過海外資料中心取得算力，台灣供應鏈與輝達營收前景因此受關注。

美國對中國AI晶片管制，正從晶片運到哪裡，延伸至誰能遠端使用。商務部 公布新規，將新加坡 等五國納入出口許可要求，並限制中國企業透過海外資料中心取得先進算力。影響可能從Nvidia輝達（另稱英偉達）銷售，擴及資料中心投資和設備採購，但部分業者及用途享有豁免，不能直接認定五國訂單都會減少。

一、晶片擺在海外，也不能任由中國客戶使用

新規要求，受管制先進半導體的出口、再出口或在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西境內移轉，都須取得許可。另一項重點是限制中國等受管制地區企業，透過海外資料中心取得達一定規模的算力。

這兩項措施分別針對晶片流向和遠端使用，目的都是防止業者繞過既有管制。總部設於美國的業者，及部分商業推薦系統用途另有豁免，實際適用仍須看條件。

二、台灣供應鏈先看交貨，再看擴建和訂單

對台灣伺服器及相關設備業者而言，首先要觀察的是海外客戶能否取得許可、符合豁免條件，以及交貨時程是否改變。

其次是資料中心擴建。彭博指出，中國AI開發商需求曾推動東南亞 資料中心建設。若部分業者較難向中國客戶出租算力，後續設備採購和擴建安排便值得關注。

華爾街日報另指出，新措施也將限制中國晶片設計業者和台積電合作。具體影響仍須對照適用條件，尚不能據此判斷台積電將減少多少訂單。

三、輝達多少營收，最終靠中國需求支撐

巴隆周刊（Barron's）指出，輝達截至今年7月26日的半年間，中國市場營收為124億美元，占全球營收7%，但這可能主要來自PC、汽車等未受限制產品。

Melius研究公司分析師瑞茲估計，緊縮管制可能使輝達每年180億至350億美元營收面臨風險。但他認為，亞太營收風險仍可控制，低於部分空頭估算，並不代表這些營收都會消失。

四、中國AI業者受限，美國同業可能受惠

巴隆指出，Megaspeed在馬來西亞和印尼設有資料中心，直接面對新規；阿里巴巴等租用海外算力的雲端和模型開發商，也可能受到影響。若須更多依賴效能較弱的中國處理器，這些業者訓練和執行AI模型的進展可能放慢。

五、比規則更重要的，是許可怎麼審

商務部特別指出，新規由財政部和國安會起草並指示制定。科技顧問崔歐羅認為，這反映中國取得算力的決策，可能轉由財政部和國安會主導，商務部工業暨安全局偏重執行。