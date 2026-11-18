德意志銀行報告中指出，「晶片美元」取代過去「石油美元」流入債市的模式，進而協助鞏固了美元的全球地位。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德銀指出，全球半導體貿易額已首度超越油氣貿易，亞洲晶片順差正回流美股，形成支撐美元的新資金循環，但也存在AI需求與股市波動風險。

德意志銀行策略師薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）在最新報告中指出，截至今年第2季的過去一年，全球半導體貿易額超越了油氣貿易額，是史上首見，而亞洲半導體銷售帶來的貿易順差，正流入美國股市，「晶片美元」取代過去「石油 美元」流入債市的模式，進而協助鞏固了美元的全球地位。

美元指數從今年夏季以來的強勁升勢，已經弭平去年4月關稅「解放日」以來的跌幅；11月美元對一籃子六種貨幣匯率指數上升1.7%，已回到去年4月以來的水準。

德銀以南韓 為例，該國今年半導體出口額年增逾200%，用晶片累積的貿易順差近2500億美元，過去兩年南韓購買海外股票的規模，是購買海外債券的五倍，在南韓持有的海外股票中，有70%在美國；若單看散戶，這一比率更高達90%，代表南韓賺來的錢回流到那些採購晶片的美國科技公司。

數據也印證了如此趨勢。過去一年來，外資買超美股的金額突破1兆美元，是買美國公債的兩倍，甚至連外資購買美國公司債的規模，如今也超越美國公債。而美股買盤的增長主要來自亞洲。

既然晶片主要是在亞洲製造，為什麼美國還能如此吸金、處於這場資金循環的核心？德銀指出，原因可能是美國賺得最多。美國企業囊括半導體產業70%的利潤，且占據了晶片設計領域87%的營收；而製造環節則全都位於與美國結盟的國家。

但德銀也點出箇中風險，首先是「循環性」。亞洲國家能賺錢，是因為美國AI公司在瘋狂採購晶片，萬一未來市場對AI的實際需求沒那麼大、賺不到預期的利潤，美國科技巨頭就會縮減開支、減少買晶片；亞洲國家一旦賺不到錢，也就沒錢投資美股，買盤瞬間瓦解。

第二個風險在於，從歷史數據來看，美股波動性約為美國公債的三倍，科技股的波動性更達美債的十倍。若依賴美股買盤來支撐美元，波動必然變劇烈。