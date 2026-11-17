CNBC引述知情人士報導，輝達指出，目前不會將晶片賣給把50%以上圖形處理器（GPU）租給中國企業的客戶。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達警告客戶，若雲端服務涉及中國企業遠端存取AI晶片，可能引發美國法律風險，並已限制向多數GPU租給中國企業者出售晶片。

CNBC引述知情人士報導，輝達 （Nvidia）已警告客戶，針對中國企業遠端存取其AI晶片的新規，可能會使輝達及客戶雙雙面臨美國的法律行動，輝達並指出，目前不會將晶片賣給把50%以上圖形處理器（GPU）租給中國企業的客戶。

輝達近幾個月告知晶片買家，擬議的《遠程訪問安全法案》將賦予美國政府更大的權力，使其能像管制實體硬體一樣管制雲端服務的使用，這可能令輝達和客戶雙方都面臨法律風險。該法案於1月在眾議院 通過，但尚未在參議院通過。

英國金融時報本月稍早也報導，五名消息人士透露，輝達近幾個月已告知雲端運算客戶，至少51%的服務必須提供給非中國企業。