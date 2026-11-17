CNBC：Nvidia稱不會向一半以上GPU租給中國企業的客戶出售晶片
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輝達警告客戶，若雲端服務涉及中國企業遠端存取AI晶片，可能引發美國法律風險，並已限制向多數GPU租給中國企業者出售晶片。
AI摘要
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輝達警告客戶，若雲端服務涉及中國企業遠端存取AI晶片，可能引發美國法律風險，並已限制向多數GPU租給中國企業者出售晶片。
CNBC引述知情人士報導，輝達（Nvidia）已警告客戶，針對中國企業遠端存取其AI晶片的新規，可能會使輝達及客戶雙雙面臨美國的法律行動，輝達並指出，目前不會將晶片賣給把50%以上圖形處理器（GPU）租給中國企業的客戶。
輝達近幾個月告知晶片買家，擬議的《遠程訪問安全法案》將賦予美國政府更大的權力，使其能像管制實體硬體一樣管制雲端服務的使用，這可能令輝達和客戶雙方都面臨法律風險。該法案於1月在眾議院通過，但尚未在參議院通過。
英國金融時報本月稍早也報導，五名消息人士透露，輝達近幾個月已告知雲端運算客戶，至少51%的服務必須提供給非中國企業。
因為擬議中的《遠程訪問安全法案》可能把雲端服務納入更嚴格管制，輝達提醒客戶，若違規可能讓公司與客戶同時面臨美國法律行動。 輝達表示，不會向把50%以上GPU租給中國企業的客戶出售晶片，這反映公司正在因應美國對中國相關雲端使用的監管壓力。 該法案已於1月在眾議院通過，但仍未在參議院通過；若最終成法，可能使美國政府能更直接管制雲端服務的遠端使用。
精華 FAQ
因為擬議中的《遠程訪問安全法案》可能把雲端服務納入更嚴格管制，輝達提醒客戶，若違規可能讓公司與客戶同時面臨美國法律行動。
輝達表示，不會向把50%以上GPU租給中國企業的客戶出售晶片，這反映公司正在因應美國對中國相關雲端使用的監管壓力。
該法案已於1月在眾議院通過，但仍未在參議院通過；若最終成法，可能使美國政府能更直接管制雲端服務的遠端使用。
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