德意志銀行稱晶片美元取代石油美元，或加劇美元波動性。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德銀指出，亞洲晶片貿易順差正像石油美元般流向美股，支撐美元地位；但中國選擇投向實體資產，走出不同資金路徑。

德意志銀行策略師薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）16日發布的報告指出，亞洲半導體銷售帶來的貿易順差，正流入美國股市，取代過去石油 美元流入債市的模式，鞏固了美元的全球地位。但中國並未將貿易順差回流美股 ，而是轉向實體資產。

這份報告指出，截至2026年第2季的過去一年，全球半導體貿易額超越了油氣貿易額，是史上首見。不含中國的亞洲（即台灣、南韓 、日本和東協）透過晶片累積的貿易順差，如今已追上波灣國家的石油盈餘。

德銀以南韓為例，指出該國今年半導體出口額年增逾200%，用晶片累積的貿易順差近2,500億美元，過去兩年南韓購買海外股票的規模是購買海外債券的五倍，在南韓持有的海外股票中，有70%在美國；若單看散戶，這一比率更高達 90%。因此，南韓賺來的錢回流到那些採購晶片的美國科技公司。

數據也顯示如此。過去一年外資買超美股的金額突破1兆美元，是買美國公債的兩倍，甚至連外資購買美國公司債的規模，如今也超越美國公債。而美股買盤的增長主要來自亞洲。

既然晶片主要是在亞洲製造，為什麼美國還能如此吸金、處於這場資金循環的核心？德銀指出，原因可能是美國賺得最多。美國企業囊括半導體產業70%的利潤，且占據了晶片設計領域87%的營收；而製造環節則全都位於與美國結盟的國家。

但德銀也點出箇中風險，首先是「循環性」。亞洲國家能賺錢，是因為美國AI公司在瘋狂採購晶片，萬一未來市場對AI的實際需求沒那麼大、賺不到預期的利潤，美國科技巨頭就會縮減開支、減少買晶片；亞洲國家一旦賺不到錢，也就沒錢投資美股，買盤瞬間瓦解。

第二個風險在於，從歷史數據來看，美股波動性約為美國公債的三倍，科技股的波動性更達美債的十倍。若依賴美股買盤來支撐美元，波動必然變劇烈。

值得注意的是，中國也靠商品貿易賺了不少錢，但跟台、日、韓不一樣，它不把賺來的美元拿去買美股，而是購入黃金和原物料等實體資產。中國的淨國際資產中，只有不到20%配置於證券，遠低於南韓、日本和台灣的近50%。