SK海力士宣布聯手政府蓋晶片測試廠，明年助攻中小型供應商。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SK海力士將與南韓政府合作興建全球首座開放式晶片測試設施Trinity Fab，協助國內供應商在接近量產條件下驗證產品，並強化半導體供應鏈。

南韓 SK海力士宣布，計畫未來5年投入1.4兆韓元（約10.49億美元），扶植國內半導體原料、零組件及設備供應商，以強化供應鏈 。其中，將與南韓政府共同出資8,746億韓元，明年在首爾以南的龍仁半導體產業園區啟用一座測試設施。

SK海力士16日發表聲明說，這座耗資8746億韓元、名為「Trinity Fab」的半導體測試設施，正在首爾以南、目前仍在建設中的龍仁半導體產業園區內興建，預定明年5月啟用，將提供設備讓中小型供應商使用，讓他們在把產品正式導入產線之前，進行最終的性能與良率驗證。

SK海力士表示，這座測試設施將由該公司、南韓中央政府及地方政府共同出資興建。廠內將配置約50台設備，涵蓋微影、蝕刻、薄膜沉積、清洗及量測等製程，讓供應商能在接近商業化晶片生產的條件下，使用12吋晶圓測試產品。

此前，受全球晶片短缺影響，SK海力士與三星電子一直享受空前的漲價效益。現在，SK海力士正與南韓政府合作，希望排除國內半導體供應鏈的一項關鍵障礙，也就是業者必須取得昂貴的製造設施使用權，才能完成產品測試。

這項計畫旨在解決南韓半導體供應鏈長期存在的瓶頸。規模較小的材料與設備製造商，往往必須付出高昂成本，並耗費漫長時間，才能取得量產規模的測試設施使用權，因此難以證明自身技術符合先進晶片製造對性能與良率的嚴格要求。

SK海力士指出，有別於傳統研究實驗室及試產線，Trinity Fab將是全球首座專門用來驗證產品是否具備商業化量產條件的開放式測試設施。該中心將交由獨立的非營利基金會營運，以保障參與業者的智慧財產權。

在今年8月，SK海力士曾表示，將投入380億美元擴大在南韓的晶片製造設施，包括在龍仁興建新的DRAM製造廠，以及在清州興建NAND晶圓廠。

公司當時指出，這項投資是為了因應AI時代日益增長的記憶體需求，涵蓋追求最低延遲性（Latency）的DRAM，以及能快速存取大量資料的NAND。