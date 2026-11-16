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謊言、間諜、美人計⋯輝達風暴幕後利害關係更龐大

整理包／追劇追到查課本 這5部「AI歷史神劇」為何那麼火？

AI交易就要反彈？因為這媒體的封面故事常是反指標

編譯黃淑玲／綜合外電
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人工智慧（AI）熱潮因輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳婚外情事件，遭受空前重擊...
人工智慧（AI）熱潮因輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳婚外情事件，遭受空前重擊。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

經濟學人以封面警告AI可能崩盤，卻被部分投資人解讀為反指標，期待AI交易出現反彈，但文章也提醒未必每次都會奏效。

多個投資資訊網站看到經濟學人（The Economist）最新一期封面宣告人工智慧（AI）就要崩盤之後，紛紛樂觀認為AI交易應該即將迎來一波漂亮的反彈。原因是，過去經濟學人的封面故事常是市場的反指標。

經濟學人最新一期封面故事的主標題是，「為什麼你應該預期人工智慧將崩盤」；副標題則是「但未必會釀成金融災難」。封面插畫呈現出意指美元的許多綠色紙鈔，以及一個看來像是黃仁勳的人，在大大的「AI」文字底部向下墜落。

經濟學人說，AI熱潮正顯露出搖搖欲墜的跡象。一場涉及性醜聞與間諜活動的風波，撼動了輝達（NVIDIA）。美國民主黨在期中選舉獲勝後，準備對付資料中心以及和川普關係密切的科技巨頭。有人擔心，一場規模驚人的科技產業崩盤即將到來。這世界究竟應如何憂心此一發展？

然而，相信市場走勢實際上總是跟經濟學人的報導相反的投資人，期待AI交易就要觸底。當然，過去是反指標，不必然代表這次也會是如此。

調侃經濟學人是反指標的網站，舉了最近的幾個例子。

今年9月第一周，經濟學人的封面故事大力讚揚黃仁勳，稱他為「矽晶魔法師」（The Sorcerer of Silicon）。儘管那個時間點並沒有很精準地正是輝達股價的最高點，但從9月到現在，投資人都看到了輝達發生什麼事。

接著在10月10日至16日這一期，經濟學人的封面故事主標題是「債券市場會不會崩盤？」，報導預測全球債券殖利率已經觸頂。可是，上周全球債券殖利率還是在攀升；而且各國央行總裁的談話，顯得更加鷹派，通膨也依然居高不下、難以消退。債券投資人預期，未來貨幣政策還會進一步緊縮。

網站作者指出，會有這種相反情況，恐與周刊雜誌的時效性較低有關，報導刊出時，市場早已將相關資訊反映到價格裡，且開始放眼下一個題材。這次最新封面故事，是否又會是AI市場情緒低點，就要開啟反攻，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 因為市場上流傳經濟學人封面常是反指標，過去幾次對輝達與債券的判斷都與後續走勢相反，所以有人認為AI交易可能接近情緒低點。

  • 封面標題直接寫出「為什麼你應該預期人工智慧將崩盤」，副標題補充未必會造成金融災難，並以黃仁勳樣貌人物下墜的插畫呈現AI熱潮可能轉弱。

  • 文章指出這種相反現象可能與周刊時效性較低有關，因為報導出刊時市場往往已反映消息，投資人也已轉向下一個題材，因此不代表每次都能準確反轉。

輝達 人工智慧 黃仁勳

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