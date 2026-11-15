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投資人爆倉逾19億美元 比特幣跌至四個月來低點

編譯易起宇／綜合外電
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比特幣15日在亞洲盤一度跌至四個月來低點。 （路透）
比特幣15日在亞洲盤一度跌至四個月來低點。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

比特幣跌破關鍵技術支撐後引發大規模爆倉，帶動乙太幣等加密貨幣同步下挫；在升息預期、ETF外流與監管疑慮下，市場仍偏弱。

投資人的槓桿多頭部位爆倉，導致加密貨幣在周末大跌，比特幣價格更跌至四個月來新低。

比特幣14日先在美國大跌5.7%，15日亞洲盤再跌3.7%至62,022美元，寫7月14日來最低。但之後跌幅收斂，來到64,800美元左右。

第二大加密幣乙太幣，14日先在美國重挫8%，15日亞洲盤續跌3.4%至1,711美元，為7月8日來最低。但隨後也升至約1,800美元。

價格激烈波動下，比特幣部位在24小時遭平倉逾5億美元的大型爆倉事件，變得益發頻繁。據Coinglass數據，比特幣13日下跌，導致13億美元的加密幣多頭部位在24小時爆倉。

而截至亞洲盤15日中午為止的24小時，約19.5億美元的加密幣部位爆倉，其中包括7.58億美元的比特幣部位、以及4.66億美元的以太幣；爆倉的大多是多單部位。

加密造市商GSR共同創辦人羅森布倫表示，「我認為這是技術面波動，比特幣跌破200日移動平均線的約73,000美元，導致了一連串平倉、以及新的空頭部位」。他表示，比特幣可能接近技術支撐線。

加密貨幣近幾周來持續下挫，原因包括央行升息的預期、美國比特幣現貨ETF的資金大量外流、AI引發的避險情況、加密幣交易所幣安（Binance）遭駭60億美元的持續影響。

美國民主黨明年將重掌參眾兩院，預料加密幣業將面臨更嚴格的監管審查。比特幣自10月21日來大跌逾20%。今年最低點為7月1日的57,742美元。

精華 FAQ

  • 直接導火線是槓桿多頭部位在價格下跌後被迫平倉，形成連鎖拋售。比特幣跌破200日移動平均線後，技術面賣壓加劇，進一步拖累整體加密市場。

  • 截至亞洲盤15日中午的24小時內，約19.5億美元加密部位遭爆倉，其中包含7.58億美元的比特幣部位與4.66億美元的乙太幣，多數為多單。

  • 市場還受到央行升息預期、美國比特幣現貨ETF資金外流、AI引發避險情緒，以及Binance遭駭事件餘波影響，未來監管審查也可能進一步壓抑行情。

比特幣 加密貨幣

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