日本共同社民調曝 63%受訪者認為消費稅減稅抗通膨「效果不大」
日本共同社民調顯示，多數民眾認為消費稅減稅抗通膨效果有限，且要求高市早苗交代財源與補貼內容，同時對政府處理網攻速度表現不滿。
AI摘要
文章摘要整理：
日本共同社民調顯示，多數民眾認為消費稅減稅抗通膨效果有限，且要求高市早苗交代財源與補貼內容，同時對政府處理網攻速度表現不滿。
日本共同社14、15日實施全國電話民調顯示，63.5%的受訪者認為，消費稅減稅政策抑制物價上漲效果「小」，遠多於認為效果「大」的30.9%。消費稅減稅相關法案目前正在參議院進行審議。
此外，85.6%受訪者認為首相高市早苗「有必要」說明減稅財源及新補貼制度具體內容，僅12.3%的受訪者認為「沒有必要」。
關於日本政府應對接連發生的企業網路攻擊，有59%的人認為「速度太慢」，只有32.7%認為「迅速」。
另外，高市內閣支持率為50.4%，比10月調查結果增加1.3個百分點，基本上持平，不支持率為34.4%。共同社也詢問受訪者，是否擔心減稅會為財政帶來負面影響，回答「感到擔憂」和「一定程度感到擔憂」的比率共是68.6%。
調查顯示，63.5%的受訪者認為消費稅減稅抑制物價上漲的效果「小」，只有30.9%認為效果「大」，顯示民眾對此政策的抗通膨效果普遍保留。 有85.6%的受訪者認為，高市早苗有必要說明減稅財源以及新補貼制度的具體內容，僅12.3%認為沒有必要，反映民眾希望政策細節更透明。 高市內閣支持率為50.4%，較10月增加1.3個百分點，整體近乎持平；但對企業網路攻擊應對速度，59%認為太慢，且68.6%擔心減稅會造成財政負擔。
精華 FAQ
調查顯示，63.5%的受訪者認為消費稅減稅抑制物價上漲的效果「小」，只有30.9%認為效果「大」，顯示民眾對此政策的抗通膨效果普遍保留。
有85.6%的受訪者認為，高市早苗有必要說明減稅財源以及新補貼制度的具體內容，僅12.3%認為沒有必要，反映民眾希望政策細節更透明。
高市內閣支持率為50.4%，較10月增加1.3個百分點，整體近乎持平；但對企業網路攻擊應對速度，59%認為太慢，且68.6%擔心減稅會造成財政負擔。
上一則
黃仁勳人設都是假？紐郵：黃曾閉門飆罵主管「我希望你去死」
下一則