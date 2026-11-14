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決戰AI買氣…下周Nvidia財報、Anthropic上市 開盤前留意5國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普（左）將於下周四在深圳亞太經合會（APEC）峰會期間，和習近平（右）、俄羅斯...
川普（左）將於下周四在深圳亞太經合會（APEC）峰會期間，和習近平（右）、俄羅斯總統普亭舉行三方會談。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

下周市場聚焦AI股、川習普會談、聯準會升息預期、微軟故障後續，以及原油供過於求與地緣風險交錯的變化。

美國晶片股周五再遭賣壓，黃仁勳去職風波開始波及晶片股，費城半導體指數大跌3.4%，以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 費半又跌 下周Nvidia財報、Anthropic上市決戰AI買氣

美國晶片股周五再遭賣壓，費城半導體指數大跌3.4%，台積電ADR跌1.7%，但全周仍分別上漲8.1%和6.2%。輝達（Nvidia）跌2%，全周大跌13%，市值蒸發約5,730億美元；超微周五也重挫，但周線仍漲18.9%。

下周輝達財報和Anthropic上市，將考驗AI股反彈能否延續。輝達預定17日周二盤後公布財報，分析師預估第3季營收達1,090億美元、獲利成長約90%。市場除關注接班安排，也將檢視訂單是否改變、長期成長預測能否維持，以及利率上升後，輝達對合作業者的融資支持是否調整。

2. 川習普深圳同桌談限核和伊朗戰爭 烏克蘭不談

白宮表示，川普將於下周四在深圳亞太經合會（APEC）峰會期間，和習近平、俄羅斯總統普丁舉行三方會談。川普先前表示重點放在限制核武，但大陸不願和核武庫存遠多於自身的美俄討論限制，預料難有進展。

美方官員說，川普將討論伊朗戰爭，預料不談烏克蘭，也未安排和普丁單獨會談。川普另將和習近平舉行今年第三次雙邊會談，面對貿易、關稅、AI競爭及台灣等議題。官員淡化黃仁勳風波的影響，稱川普無意向習近平提起。美中貿易休戰將於2027年1月到期。

3. 美12月升息幾成定局 市場押注明年接著升

美國通膨再加速，聯準會官員本周密集發言，市場已認定12月將升息1碼（0.25個百分點），焦點轉向明年1月是否接連升息，以及利率最終須升到多高。

投資人目前押注12月、明年1月和3月各升息一碼，美銀也預期未來三次會議都將升息。聯準會理事華勒甚至警告，12月可能須升息兩碼，但部分官員仍主張循序漸進。

10月消費者和生產者物價漲勢加快，就業強勁，也支持進一步升息。不過，房市疲弱、AI投資若不如預期可能引發股市下跌，仍是政策考量。主席華許持續避免預告短期利率走向，其他官員的發言則加劇美債殖利率波動。

4. 微軟出狀況 逾70國受波及 依賴單一服務風險再受檢視

微軟表示，Microsoft 365服務已全面恢復，積存郵件也已處理完畢。這波故障波及Outlook、Teams和Copilot，逾70國用戶通報狀況，全球政府機關、金融交易及企業運作受到干擾，部分企業延後公布財報，英國醫療體系也重新安排部分醫療處置。

微軟說，故障源於網路容量升級時出錯，未發現惡意活動跡象，也和AI或代理程式無關。微軟動員逾千名工程師及其他員工搶修，並將檢討防範措施。事件再度引發過度依賴單一服務商的疑慮，但微軟股價變動不大。

5. 油輪仍挨打、原油卻已供過於求 布蘭特一度跌破90美元

伊朗戰爭持續逾八個月，荷莫茲海峽附近油輪仍頻遭攻擊，全球原油卻已供過於求。國際能源署表示，供應量自開戰以來首度超過需求。波斯灣產油國增產、出口恢復，加上美國、巴西和蓋亞那產量創高，使布蘭特原油本周一度跌破每桶90美元，有助舒緩通膨。

不過，供需改善也反映戰爭重創消費。維多等大型交易商估計，全球每日石油需求減少約300萬桶。航運費用雖已回落，仍處高檔，柴油等燃料價格也遠高於原油。伊朗持續攻擊船隻，供油隨時可能再受干擾。

精華 FAQ

  • 市場將先看輝達17日盤後財報，檢驗第3季營收與獲利能否符合高預期；同時Anthropic上市也會觀察資金是否續追AI題材，判斷反彈能否延續。

  • 白宮稱三方會談重點放在限制核武與伊朗戰爭，美方也預計會談貿易、關稅、AI競爭及台灣；但官員表示不會談烏克蘭，川普也未安排與普丁單獨會面。

  • 通膨再加速使市場幾乎認定12月將升息1碼，明年是否續升仍受關注；另一方面，原油雖受戰事干擾，但全球供應已超過需求，布蘭特油價一度跌破90美元。

Anthropic 黃仁勳 輝達

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