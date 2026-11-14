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美債殖利率急飆升 比特幣失守7萬美元大關 8月來首見

編譯劉忠勇／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美債殖利率走高引發風險資產承壓，比特幣失守7萬美元，日圓也跌破160關卡，市場同時關注Fed轉鷹預期與日本當局干預可能。

美債利率" rel="172550">殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣13日失守7萬美元，為8月以來首見。日圓匯率繼12日之後，13日盤中也貶破160的重要心理關卡，促使日本財相警告將採取適當行動。

比特幣13日一度跌5.4%至6萬7628美元，為8月19日以來最低，之後跌幅收斂。

道明證券美國利率策略主管戈柏格（Gennadiy Goldberg）說，這波走勢反映市場重新調整對Fed的預期，押注未來幾個月貨幣政策將更偏鷹派。

近期美國通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加大押注聯準會（Fed）升息，美國2年期公債殖利率4個交易日累計升幅已創2022年以來最大。

比特幣面臨監管和資金流出的壓力。民主黨期中選舉勝選、明年將接掌國會兩院，市場預期加密貨幣業將受更嚴格監督。機構買盤近兩周退縮，10月30日至11月11日，美國掛牌的比特幣現貨ETF淨流出逾25億美元。

美日之間較大利差也持續讓日圓承壓。日圓13日一度貶0.2%，報160.19日圓兌1美元。日本財務大臣片山皋月同日說：「目前匯市正出現急劇單邊波動，我們將繼續與美國財政部密切協作，做出適當應對。」此外，紐約聯邦準備銀行公布的第三季外匯操作報告，證實美國財政部7月干預匯市抑制日圓時，動用價值約5億美元的歐元。

精華 FAQ

  • 主要因美債殖利率急升，市場重新調整對Fed的預期，押注未來貨幣政策更偏鷹派，進而壓抑不孳息的加密資產。比特幣盤中一度跌5.4%至6萬7628美元。

  • 近期美國通膨與就業數據強勁，加上油價居高不下，使市場認為Fed可能維持較緊的政策路徑。這也推升美國2年期公債殖利率，4個交易日累計升幅創2022年以來最大。

  • 日圓盤中一度貶至160.19兌1美元，日本財務大臣片山皋月表示，匯市正出現急劇單邊波動，政府將與美國財政部密切協作，並採取適當應對，以穩定市場。

殖利率 比特幣 利率

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