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Anthropic IPO傳超額認購6倍 籌904億 有望成最大上市案

編譯劉忠勇／綜合報導
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Anthropic有望成為歷來規模最大的上市案。（路透）
Anthropic有望成為歷來規模最大的上市案。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic IPO傳出超額認購6倍，若順利完成IPO與同步私募，合計募資最高可達904億美元，有望成為史上最大上市案。

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計畫透過IPO和同步私募，合計籌得最高904億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

申報文件顯示，Anthropic和共同創辦人計畫透過IPO籌得最高644億美元，另以私募籌措260億美元。

部分知情人士說，承銷銀行已告知有意認購的投資人，Anthropic將優先配售給既有投資人，部分買家最後分到的股數將少於預期。

由於資訊尚未公開，知情人士要求匿名，並提醒認購情況等發行細節仍可能改變。Anthropic發言人未立即回覆置評請求。

Anthropic股票受到追捧，和投資人對輝達信心轉弱形成對比。Anthropic申報文件顯示，輝達已同意參與和IPO同步進行的260億美元私募，認購約100億美元股票。Anthropic將輝達列為策略夥伴，也已承諾投入數百億美元，確保能使用輝達最先進的晶片。

彭博先前報導，Anthropic目標估值按完全稀釋股數計算約為1.4兆美元，低於部分投資人的預期。有些企業在正式展開IPO推介時，會先保守設定發行條件，期待強勁買盤推高最終定價，也為掛牌首日的股價表現打好基礎。

Anthropic於10日提交的文件顯示，營收持續成長，為AI支出提供支持。截至10月31日，年化營收達810億美元，比9月底增加100億美元。彭博先前報導，7月底的年化營收為650億美元。

Anthropic的計算方式，是將過去28天按使用量收取的費用，以及單月訂閱費用，分別換算為全年金額，並非全年實際營收。

部分投資人正將獲配的IPO股票額度轉讓給其他有意認購者，藉此收取額外費用，並降低風險。

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士指出，Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約6倍，顯示投資人需求強勁，也反映市場對AI題材與公司成長性的高度期待。

  • 申報文件顯示，Anthropic與共同創辦人計畫透過IPO最高籌得644億美元，另以同步私募籌措260億美元，兩者合計上限為904億美元，規模相當驚人。

  • 輝達同意參與同步進行的260億美元私募，預計認購約100億美元股票；同時Anthropic披露截至10月31日年化營收達810億美元，較9月底再增100億美元。

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