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SpaceX、特斯拉 傳最快12月宣布合併 但須克服多項難關

編譯季晶晶簡國帆／綜合報導
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億萬富豪馬斯克旗下兩大企業SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布交易...
億萬富豪馬斯克旗下兩大企業SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布交易。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導，SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布，但仍須解決中國業務、監管批准與政治審查等多重難關。

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克旗下兩大企業SpaceX特斯拉Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。此一積極時程反映馬斯克在企業運作上一貫的快速作風。不過，雙方也討論過將宣布時機延至2027年初。特斯拉與SpaceX代表均未立即回應置評要求。

SpaceX、特斯拉兩家公司目前市值合計超過3.4兆美元。據了解，雙方董事會與顧問正敲定合併條款，以及合併後的治理架構等細節。

這樁合併案將締造一個集電動車、儲能電池、火箭與衛星於一身的集團。合併的邏輯在於雙方有共同抱負，要將AI運用於太空、自動駕駛車與人形機器人等領域。

不過，交易仍須克服多重障礙，包括如何適當隔離特斯拉在中國的業務。

摩根大通分析師古普塔（Rajat Gupta）在上個月指出，SpaceX承接美國政府合約，其中包括涉及國安的國防業務，與特斯拉龐大且獲利豐厚的中國製造業務存在衝突，將影響交易取得監管與股東批准。

民主黨在期中選舉後掌控國會，承諾調查馬斯克的商業與政治往來，也將讓交易面臨政治考驗。

馬斯克10月表示，兩家公司已各自成立由獨立董事組成的特別委員會評估合併，目標是在美國總統川普任期結束前完成交易。雙方已有業務合作，包括在德州合建Terafab半導體廠。

精華 FAQ

  • 據彭博引述知情人士，雙方正敲定合併條款與治理架構，且已成立由獨立董事組成的特別委員會評估方案，最快可能在12月宣布。

  • 因為SpaceX與特斯拉目前市值合計超過3.4兆美元，若完成合併，將把電動車、儲能、火箭與衛星整合成超大型集團，規模極可能寫下史上最大併購紀錄。

  • 最大難題包括如何隔離特斯拉在中國的業務，以及SpaceX涉國安的美國政府合約與之間的衝突，還有監管、股東批准與民主黨掌控國會後的政治調查風險。

SpaceX 特斯拉 Tesla

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